Hoger beroep succesvol: Dani Alves vrijgesproken van verkrachting

(41) is vrijgesproken van de verkrachting van een jonge vrouw in Barcelona. De hoogste rechtbank van Catalonië heeft Alves in het gelijk gesteld, nadat de oud-verdediger beroep had aangetekend tegen zijn veroordeling.

Het gerechtshof stelt dat de oorspronkelijke uitspraak "inconsistenties en tegenstrijdigheden" bevatte. Bij het vernietigen van het vonnis oordeelde het Catalaanse hof dat de getuigenis van het vermeende slachtoffer niet betrouwbaar was wanneer het ging om feiten die konden worden geverifieerd via videobeelden. Volgens het vonnis ‘wees dit er expliciet op dat wat zij vertelde niet overeenkomt met de werkelijkheid’. De vier rechters van het in Barcelona gevestigde hof van beroep beslisten unaniem om de veroordeling nietig te verklaren.

Op Nieuwjaarsdag in 2023 kwamen de eerste geruchten op gang dat Alves zich in de nacht van 30 op 31 december 2022 schuldig zou hebben gemaakt aan het aanranden van een vrouw, in een discotheek in Barcelona. De Spaanse politie besloot de oud-speler van onder meer FC Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain op 20 januari op te pakken. Al snel werd duidelijk dat de rechtsback zou worden aangeklaagd voor verkrachting.

De voormalig rechtsback van FC Barcelona werd veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar, maar hoefde niet heel lang vast te zitten. Alves kwam na het betalen van een borgsom van een miljoen euro na veertien maanden weer op vrije voeten, om het hoger beroep af te wachten. Hij mocht Spanje in de tussentijd niet verlaten.