'Dani Alves betaalt torenhoge borgsom en mag hoger beroep buiten gevangenis afwachten'

Het is tóch gelukt om in afwachting van een hoger beroep tegen een opgelegde celstraf van 4,5 jaar tijdelijk de gevangenis te verlaten. Vorige week werd al duidelijk dat de voormalig vleugelverdediger van onder meer FC Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain daarvoor een borgsom van één miljoen euro moest neertellen. Dat leek hem de afgelopen dagen niet te lukken, maar hij is er dus toch in geslaagd om het bedrag bij elkaar te krijgen.

Verschillende Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo en Sport, melden maandagmorgen dat het Provinciaal Hof van Barcelona heeft ingestemd met de tijdelijke vrijlating van Alves, nadat de te betalen één miljoen euro op tafel is gelegd. De Braziliaans international leek tijdelijke vrijlating in eerste instantie uit zijn hoofd te kunnen zetten. Meerdere verzoeken vanuit het kamp van Alves werden van tafel geveegd omdat het ‘vluchtrisico’ te hoog zou zijn. Men vreesde dat de voormalig voetballer naar Brazilië zou vluchten. Het Zuid-Amerikaanse land heeft geen uitleveringsverdrag met Spanje.

Het is overigens de vraag hoe reëel bovenstaand scenario is. De krant AS schreef vorige week nog dat Alves in Spanje moet blijven en om daar zeker van te zijn, zouden zijn beide paspoorten (hij heeft zowel een Braziliaans als Spaans persoonsbewijs) in beslag worden genomen. Alves werd op 20 januari 2023 opgepakt nadat hij er op Nieuwjaarsdag van was beschuldigd een vrouw te hebben aangerand in een nachtclub in Barcelona. De rechtbank heeft hem inmiddels veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar wegens verkrachting. Hij moet bovendien een schadevergoeding van 150.000 euro betalen aan zijn slachtoffer. Zowel het slachtoffer als de openbaar aanklager én Alves gingen echter in beroep tegen die uitspraak.

AS schreef vorige week dat Alves niet binnen een kilometer van het slachtoffer mag komen en hij bereikbaar moet blijven voor de autoriteiten. Daarnaast wordt hem verplicht zich wekelijks te melden.