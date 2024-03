Advocaat Memphis Depay ontkent betaling van een miljoen euro om Dani Alves vrij te krijgen

is weer op vrije voeten na de betaling van een miljoen euro aan borg. In de voetbalwereld gaat inmiddels het gerucht rond dat Oranje-spits dat bedrag heeft neergeteld voor zijn voormalig ploeggenoot van FC Barcelona. Dat wordt echter ontkend door zijn advocaat Sébastien Ledure.

Een journalist uit Qatar bracht het nieuws als eerste, waarna ook het Mexicaanse TUDN meldde dat Depay een miljoen euro zou hebben betaald. Alves speelde in Mexico voor UNAM Pumas, voordat hij in Spanje werd opgepakt op verdenking van verkrachting. Hij werd daar vorige maand voor veroordeeld en kreeg een celstraf van 4,5 jaar.

Artikel gaat verder onder video

"Dit is fake news. Het is compleet onwaar", zegt Ledure, de advocaat van Depay, in een reactie bij Telecinco. De advocaat vraagt om een officiële rectificatie.

Alves, die al in voorarrest zat en uiteindelijk veertien maanden heeft vastgezeten, heeft de verkrachting altijd ontkend, maar paste zijn verklaring wel meerdere keren aan. Eerder ging al het gerucht dat Neymar zou hebben betaald, maar de familie van Neymar heeft laten weten geen geld te hebben betaald na de veroordeling.

Depay sprak vorige week al over zijn vriendschap met een andere veroordeelde crimineel, Quincy Promes. Hij liet toen al de naam van Alves vallen. "Ik ben ook bevriend met Dani Alves en Benjamin Mendy. Daar heb ik ook nog nooit vragen over gehad", zei Depay, die ook bevriend is met Rai Vloet, die is veroordeeld voor 2,5 jaar cel wegens het onder invloed doodrijden van een vierjarige jongen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walging om Memphis in catacombe: ‘Wat een afgang! Erger dan het broodje kroket van Kramer’

Memphis Depay heeft vlak voor de aftrap van het oefenduel met Schotland (4-0) voor frustratie gezorgd bij voetbalminnend Nederland.