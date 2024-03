Dani Alves mag Spaanse cel na veertien maanden hechtenis verlaten

(40) mag zijn Spaanse cel na veertien maanden hechtenis op borgtocht verlaten, melden Spaanse media woensdagochtend. De Braziliaan zit al sinds januari 2023 vast op verdenking van verkrachting van een vrouw in een discotheek in Barcelona. In die zaak is hij inmiddels tot 4,5 jaar celstraf veroordeeld, maar als de oud-speler van onder meer FC Barcelona en Juventus een borgsom van een miljoen euro neertelt, mag hij het hoger beroep in vrijheid afwachten.

Alves werd op 20 januari vorig jaar opgepakt nadat hij er op Nieuwjaarsdag van was beschuldigd een vrouw te hebben aangerand in een nachtclub, in de nacht van 30 op 31 december 2022. Inmiddels heeft de rechtbank hem daarvoor een celstraf van 4,5 jaar opgelegd, terwijl hij ook een schadevergoeding van 150.000 euro moet betalen aan zijn slachtoffer. Zowel het slachtoffer als de openbaar aanklager én Alves zelf gingen echter in beroep tegen die uitspraak, waarna de oud-voetballer een verzoek indiende om dat in vrijheid af te mogen wachten.

Woensdag heeft de rechtbank daarin toegestemd, mits Alves een borgsom van een miljoen euro neertelt, zo schrijft de krant AS. Bovendien moet hij in Spanje blijven, om daar zeker van te zijn worden zijn beide paspoorten (hij heeft naast een Braziliaans ook een Spaans persoonsbewijs) van de voormalige back ingenomen. Daarnaast mag hij niet binnen een kilometer afstand van het slachtoffer komen en moet hij bereikbaar blijven voor de autoriteiten, en wordt hem verplicht zich wekelijks te melden.

Houdt Alves zich niet aan één van bovenstaande bepalingen, dan wordt hij opnieuw in hechtenis genomen. De 126-voudig Braziliaans international bezwoer dinsdag op een hoorzitting echter dat hij in zijn woning in Barcelona zou blijven. Zijn eerdere verzoeken om op borgtocht vrijgelaten te worden liepen nog op niets uit, omdat de rechtbank hem vluchtgevaarlijk achtte. Mocht hij erin geslaagd zijn om terug te keren naar zijn geboorteland, dan heeft de Spaanse justitie geen poot om op te staan. Brazilië heeft namelijk geen uitleveringsverdrag met Spanje.