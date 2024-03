Opvallende wending: 'Neymar-clan' weigert steun aan Dani Alves, die borgsom zelf niet kan betalen

Een opvallende wending in de zaak rondom . De voetballer, die in februari werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar wegens verkrachting, kreeg woensdag te horen dat hij de cel mag verlaten indien hij een borgsom van zo'n één miljoen euro zou betalen. De Braziliaan zou hiervoor hulp krijgen van de zogenaamde Neymar-clan, die zich plots heeft teruggetrokken.

Alves, die het bedrag zelf niet kan neertellen, hoeft ineens niet meer te rekenen op de steun van de entourage van Neymar. "Nu het vonnis is uitgesproken, willen we onze naam niet meer gelinkt zien. Voor ons is de zaak voorbij. Punt uit", spraken zij. De Neymar-clan wil niets meer te maken hebben met de zaak rondom Alves.

Het lijkt er dus op dat de veertigjarige Braziliaan in voorlopige hechtenis blijft zitten. "Hij kan de gevangenis verlaten in ruil voor de betaling van een borgsom van een miljoen euro", maakte de rechtbank van Barcelona woensdag bekend.

Veroordeeld wegens verkrachting

Alves werd op 20 januari vorig jaar opgepakt nadat hij er op Nieuwjaarsdag van was beschuldigd een vrouw te hebben aangerand in een nachtclub, in de nacht van 30 op 31 december 2022. Inmiddels heeft de rechtbank hem daarvoor een celstraf van 4,5 jaar opgelegd, terwijl hij ook een schadevergoeding van 150.000 euro moet betalen aan zijn slachtoffer. Zowel het slachtoffer als de openbaar aanklager én Alves zelf gingen echter in beroep tegen die uitspraak, waarna de oud-voetballer een verzoek indiende om dat in vrijheid af te mogen wachten.