Is er een VAR in de Nations League?

Sinds de introductie van de Video Assistant Referee (VAR) in het moderne voetbal is de technologie een belangrijk hulpmiddel geworden bij het nemen van beslissingen op het veld. Maar hoe zit dat in de UEFA Nations League? Wordt de VAR hier ook gebruikt, en zo ja, hoe effectief is het systeem?

Ja, de UEFA Nations League maakt gebruik van de VAR. De technologie werd voor het eerst toegepast tijdens de finale van de Nations League in 2019. Sindsdien is de VAR een vast onderdeel van de competitie en wordt hij ingezet om scheidsrechters te ondersteunen bij cruciale momenten zoals doelpunten, strafschoppen en rode kaarten. Door middel van videobeelden kan de scheidsrechter duidelijke fouten corrigeren en de eerlijkheid van de wedstrijden bevorderen.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de VAR bedoeld is om de arbitrage te verbeteren, zijn er ook controverses geweest. In november 2024 erkende de UEFA bijvoorbeeld een fout in de wedstrijd tussen Zweden en Azerbeidzjan, waarbij een doelpunt van Alexander Isak onterecht werd afgekeurd vanwege een foutieve buitenspellijn. Dit incident toonde aan dat, ondanks technologische hulpmiddelen, menselijke fouten nog steeds kunnen optreden.

Desondanks blijft de VAR een essentieel onderdeel van de Nations League en andere UEFA-competities. Door voortdurende evaluatie en verbeteringen probeert de UEFA de implementatie van de technologie te optimaliseren, zodat wedstrijden zo eerlijk en nauwkeurig mogelijk verlopen.