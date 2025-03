LIVE EFL Cup | Slot houdt Gakpo op de bank op Wembley

Liverpool en Newcastle United nemen het zondag op Wembley tegen elkaar op in de finale van de League Cup. Het duel begint om 17.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Arne Slot heeft zondag de mogelijkheid om zijn eerste prijs te winnen met Liverpool, wanneer hij naar Londen afreist voor de finale van de League Cup. Newcastle is daarin de tegenstander. Ruim twee weken geleden stonden beide teams al tegenover elkaar in de Premier League op Anfield. Destijds was Liverpool met 2-0 te sterk.