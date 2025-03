Depay zorgt vóór eerste balcontact al voor veel irritatie: ‘Hij doet het er gewoon om’

Op social media heerst er veel verbazing over . Tijdens het Nations League-duel tussen Nederland en Spanje in De Kuip is de Oranje-international de enige speler op het veld met handschoenen.

Het is met een graad of twaalf donderdagavond absoluut niet koud in Rotterdam, maar toch heeft Depay zichzelf voorafgaand aan de wedstrijd handschoenen aangemeten. Dat valt op bij veel kijkers en leidt tot veel geïrriteerde reacties op social media.

Depay maakt tegen Spanje zijn langverwachte rentree voor Oranje. De laatste keer dat hij erbij zat was ruim 250 dagen geleden, op het EK in Duitsland. De rechtspoot raakte in de halve finale tegen Engeland geblesseerd aan zijn hamstring. Na het EK leek het erop dat bondscoach Ronald Koeman voor een nieuwe koers had gekozen in de spits, maar voor het tweeluik met Spanje mocht Depay, actief in Brazilië bij Corinthians, zich toch weer melden.