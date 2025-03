Opstelling PSV: Peter Bosz voert één wijziging door tegen sc Heerenveen

PSV speelt zaterdagavond in het eigen Philips Stadion tegen sc Heerenveen. Na twee nederlagen tegen Go Ahead Eagles, zowel in de beker als in de competitie, en de pijnlijke afstraffing tegen Arsenal, kan de formatie van trainer Peter Bosz wel weer een overwinning gebruiken. Ten opzichte van het midweekse Champions League voert de oefenmeester één wijziging door: Mauro Júnior start op linksback ten koste van Tyrell Malacia.

Bosz had bij PSV de nodige scherven bijeen te rappen na de pijnlijke 1-7 nederlaag in eigen huis tegen Arsenal. Diverse spelers zakten afgelopen dinsdag door het ijs in met miljardenbal, toch ziet de 61-jarige trainer geen reden om te wisselen. ,daarom grijpt de 61-jarige trainer ook in.

Zoals altijd staat de Argentijnse doelman Walter Benítez onder de lat. Hij ziet een licht gewijzigde achterhoede voor zijn neus. Ten opzichte van Arsenal beginnen Richard Ledezma, Ryan Flamingo en Olivier Boscagli opnieuw in de basis. Op linksback krijgt de teruggekeerde Mauro Júnior de voorkeur boven Malacia. Sergiño Dest zit na zijn kruisbandblessure voor het eerst sinds 329 dagen weer bij de wedstrijdselectie van PSV.

Op het middenveld ziet Bosz geen reden om wijzigingen door te voeren. Dat betekent dat de driemans middenveld bestaat uit Jerdy Schouten, Ismael Saibari en Guus Til. Ook voorin geen wissels bij PSV. Ivan Perisic en Noa Lang beginnen op de flank en zullen de aanvoer voor spits Luuk de Jong moeten verzorgen.



Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Lang.

Opstelling sc Heerenveen: Noppert, Braude, Kersten, Hopland, Köhlert; Smans, Van Ee, Linday; Jahanbakhsh, Lukovic, Sebaoui.

De ontmoeting tussen PSV en sc Heerenveen begint om 20.00 uur en is hier live te volgen.

