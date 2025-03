Trainerszoektocht PSV gaat mogelijk weldra van start: 'Dan is het gewoon exit Bosz'

PSV is momenteel in een moeilijke fase aanbeland. In korte tijd liggen de Eindhovenaren uit de KNVB-beker en (hoogstwaarschijnlijk) de Champions League, terwijl de achterstand op Ajax in de competitie maar toe lijkt te blijven nemen. Willy van de Kerkhof vertelt wanneer hij afscheid zou nemen van trainer Peter Bosz.

De clubicoon kijkt in gesprek met De Telegraaf eerst terug op afgelopen dinsdagavond, toen Arsenal in het Philips Stadion met 1-7 te sterk was. "Het was natuurlijk een dramatische avond. Het was los zand en enorm pijnlijk om te zien. Hoe het elftal uit elkaar viel, getuigt niet van enige collectiviteit." Van de Kerkhof trekt harde conclusies. "Het is geen team. Het is een verzameling individuen, die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Dit kan zo niet blijven doorgaan."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Peter Bosz reageert op speculaties uit de media: 'Dan ben je aan het trekken aan een dood paard'

De laatste tijd wordt er steeds vaker over de positie van trainer Bosz gespeculeerd. De oefenmeester was de afgelopen seizoenen succesvol in Eindhoven, maar er heerst twijfel of hij dit PSV nog aan de praat krijgt. Zaterdagavond komt sc Heerenveen op bezoek. "Als het tegen SC Heerenveen weer misgaat, dan is het gewoon exit Bosz. Ik hoop dat het niet nodig is, want ik vind Bosz een prima trainer en een prima mens."

Van de Kerkhof kan de teloorgang van PSV maar moeilijk aanzien en doet een oproep aan Marcel Brands. "Als die ommekeer uitblijft, dan moet de clubleiding ingrijpen. Het clubbelang is het belangrijkste en moet altijd vooropstaan. Als het Bosz niet lukt om het om te keren, dan is het onvermijdelijk om afscheid van hem te nemen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Genadeloze ingreep van Arne Slot na landstitel Liverpool'

Ook als Liverpool dit seizoen de landstitel binnensleept, zal de club 'niet op zijn lauweren' gaan rusten.