Spoorboekje: PSV in actie tegen Arsenal, Atlético ontvangt Real Madrid

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 12 maart 2025.

Vandaag staan er enkele spannende wedstrijden op het programma, met als hoogtepunt PSV dat het opneemt tegen Arsenal in de Champions League. Daarnaast is er de altijd beladen derby tussen Atlético Madrid en Real Madrid. Ook Borussia Dortmund speelt tegen Lille. Kortom, een dag vol topvoetbal!

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

Arsenal - PSV (21:00 uur): PSV staat voor een zware opgave tegen Arsenal, zeker na de eerdere 1-7 nederlaag in Eindhoven. De ploeg zal gebrand zijn op revanche, maar Arsenal verkeert in goede vorm. Meer dan de eer lijkt er niet te halen voor de Eindhovenaren in Londen.

Atlético Madrid - Real Madrid (21:00 uur): De Madrileense derby belooft weer een spektakel te worden. Beide teams willen de drie punten pakken om hun positie in de competitie te versterken.

Lille - Borussia Dortmund (18:45 uur): Na een gelijkspel in de vorige ontmoeting, zullen beide teams strijden voor de overwinning. Lille heeft thuis het voordeel, maar Dortmund is vastberaden om te winnen.

Voetbal op TV

18:45 uur: Lille - Borussia Dortmund, Ziggo Sport - live verslag van de Champions League

21:00 uur: Arsenal - PSV, Ziggo Sport - live verslag van de Champions League

21:00 uur: Aston Villa - Club Brugge, Ziggo Sport 3 - live verslag van de Champions League

21:00 uur: Atlético Madrid - Real Madrid, Ziggo Sport 2 - live verslag van de Champions League

Jarig op 12 maart

René van Dieren: 🎈 Vandaag viert oud-voetballer René van Dieren zijn verjaardag!

Edgaras Jankauskas: 🎂 Ook de Litouwse oud-voetballer Edgaras Jankauskas is jarig vandaag.

Patrick Battiston: 🎉 De Franse oud-voetballer Patrick Battiston viert vandaag zijn verjaardag.