Vliegtuig maakt noodlanding vanwege Stuart Pearce (62): 'Hij had duidelijk heel veel pijn'

Voormalig Engels international Stuart Pearce (62) is onwel geworden aan boord van een vliegtuig van Virgin Atlantic, dat op weg was van Las Vegas naar Londen maar door de 'medische noodsituatie' een noodlanding maakte in Canada.

Pearce speelde als spijkerharde verdediger (bijnaam: Psycho) het grootste gedeelte van zijn voetbalcarrière voor Nottingham Forest. Tussen 1987 en 1999 kwam hij in totaal 78 keer uit voor de Engelse nationale ploeg, waarmee hij actief was op het WK van 1990 en de EK's van 1992 en 1996. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan werkte Pearce onder meer als hoofdtrainer bij zijn laatste club Manchester City en later bij Forest, was hij bondscoach van het Brits Olympisch team en fungeerde hij als assistent-trainer bij West Ham United.

Pearce in Las Vegas voor rugbywedstrijd

The Sun schrijft dat Pearce afgelopen weekend in Las Vegas was om een rugbywedstrijd tussen Warrington Wolves en Wigan Warriors bij te wonen. Op de terugvlucht, richting London Heathrow, ging het boven Canada mis. "Hij had duidelijk heel veel pijn", zegt een bron tegen bovengenoemde tabloid. "Het werd steeds erger, hoe langer de vlucht duurde. Hij was steeds aan het verzitten, op zoek naar iets meer comfort. Het was overduidelijk dat de situatie ernstig was."

Het toegesnelde cabinepersoneel verleende eerste hulp, maar uiteindelijk werd besloten om af te wijken van het vluchtplan en een noodlanding te maken op de luchthaven van St. John's in Canada. "Medisch personeel haastte zich meteen naar binnen en nam Pearce mee naar het ziekenhuis, waar hij nu bijkomt", schrijft The Sun. De overige 225 passagiers vlogen uiteindelijk door naar Londen en kwamen zes uur later dan gepland aan op Heathrow.

Stuart Pearce suffers health scare on jet which makes emergency landing https://t.co/jTiC7WBfnN pic.twitter.com/Ju98XBbqmA — The Sun (@TheSun) March 7, 2025

