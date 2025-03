Van der Gijp reageert op uitnodiging van minister Van Weel

Vandaag Inside-gast René van der Gijp staat open voor een ontmoeting met minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. Vorige week liet Van Weel weten graag in gesprek te gaan met Van der Gijp, die ‘de bangmakerij over een Derde Wereldoorlog’ maar niks vindt.

Van Weel reageerde vrijdag in de talkshow Café Kockelmann op de uitlatingen van Van der Gijp. "Ja, kijk, deze mensen zijn er. Die kloppen bij u aan op het moment dat het wel zo ver komt, want die hebben dan niks in huis en die komen van uw noodpakketje mee-eten, want dat is uiteindelijk wat er natuurlijk gebeurt", zei Van Weel.

Presentator Sven Kockelmann zei dat Van Weel misschien eens in gesprek moet met Van der Gijp. “Met plezier”, antwoordde Van Weel. “Kijk, het is niet onze bedoeling om paniek te zaaien, maar die aanvallen gebeuren nu al. De afgelopen jaren, sinds de inval in Oekraïne, hebben we meer dan 150 hybride aanvallen van Rusland gezien. Op treinen, systemen, kabels, drinkwatervoorzieningen. In Europa.”

Volgens Van Weel onderschat Van der Gijp de dreiging. Maandag reageert de oud-voetballer in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Er zijn mensen die mij hebben begrepen en mensen die mij niet hebben begrepen, zoals Jack van Gelder en waarschijnlijk ook die minister. Daar lig ik niet wakker van. Het enige wat ik heb willen zeggen: natuurlijk zitten we in een rare tijd, maar als het 20 graden is, moet je ook gewoon genieten van het leven.”

Genee nodigt Van Weel uit bij Vandaag Inside

Van der Gijp accepteert de uitnodiging van Van Weel. “Natuurlijk, ik wil die man best uitleggen wat ik ermee bedoeld heb.” Overigens heeft Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee de minister al uitgenodigd om aan te schuiven in het SBS6-programma. “Als hij dat graag wil, dan is hij welkom”, zei Genee tegen het ANP.

