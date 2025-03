Willem II lijdt frustrerende nederlaag in Deventer, waterflesje belandt op de grond

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag met 1-0 gewonnen van Willem II. De ploeg van trainer Paul Simonis komt daardoor in puntenaantal gelijk met nummer vijf Feyenoord, al heeft de club uit Rotterdam wel twee duels tegoed. Willem II blijft zestiende staan en ziet de degradatiezorgen toenemen.

In de openingsfase deelde Willem II enkele speldenprikjes uit. Cisse Sandra, de vervanger van de geblesseerde Ringo Meerveld, dacht in de zesde minuut zelfs te scoren met hoofd. De treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de twintigste minuut knalde Jeremy Bokila de bal tegen de paal, van net buiten het strafschopgebied.

Ondanks die gevaarlijke momenten lag het initiatief in grote gedeelten van de eerste helft bij Go Ahead. De thuisploeg was ook meermaals dicht bij het openingsdoelpunt. Een kopbal van Joris Kramer werd op de lijn weggewerkt door Raffael Behounek en ook spits Milan Smit was dreigend met het hoofd.

Net als in de eerste helft werd ook na de pauze al snel een doelpunt van Willem II afgekeurd. Boris Lambert dacht van dichtbij te scoren, maar na een VAR-interventie bleek er sprake van buitenspel. Aan de overzijde kon ook een treffer van Mathis Suray niet doorgaan vanwege buitenspel.

Zeven minuten voor tijd viel toch het eerste (en enige) geldige doelpunt van de middag. Na een doelpoging van Willem II was Go Ahead er snel uit; Smit trok zich terug, ontving de bal van Oliver Antman en schoot raak vanuit het zestienmetergebied. Willem II zocht naar de gelijkmaker, maar was niet succesvol. In de slotfase pakte Bokila nog een gele kaart, waardoor hij op 29 maart is geschorst tegen Almere City. Trainer Peter Maes reageerde boos door zijn flesje water weg te gooien en kreeg ook geel.