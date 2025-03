Pijnlijk: Granit Xhaka herkent Nederlands voetbalicoon niet

heeft woensdag geen goede beurt gemaakt bij Nederlandse voetbalfans. Voor een video van het TikTok-account van de Bundesliga moest de middenvelder van Bayer Leverkusen de beste voetballers ooit 'blind ranken'. Dat ging prima, totdat de foto van Johan Cruijff tevoorschijn kwam.

Xhaka speelde vier seizoenen voor Borussia Mönchengladbach, totdat hij in 2016 de overstap maakte naar Arsenal. In Londen was de Zwitser niet altijd geliefd. Fans van Arsenal vonden hem niet goed genoeg voor de club en waren openlijk in hun kritiek. De bom barstte toen Xhaka in 2019 tijdens een competitieduel werd gewisseld en na een luid fluitconcert 'f*ck off' riep naar het Londense publiek. In de jaren erna werd de middenvelder steeds meer gewaardeerd, maar vertrok in 2023 toch naar Bayer Leverkusen, waar hij gelijk een droomjaar beleefde met een ongeslagen landstitel.

Onlangs heeft Xhaka met de Bundesliga een filmpje opgenomen waarin hij de grootste legendes uit het voetbal blind moet ranken. Dat betekent dat je een speler voorbij ziet komen en die een plek moet toewijzen, in dit geval een tot en met tien. Later mag je je keuzes niet meer aanpassen, de eerste beslissing is dus definitief.

De nu 32-jarige Xhaka heeft na acht spelers zijn top acht gevuld: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Franz Beckenbauer bezetten de bovenste drie plekken. Dan komt Cruijff in beeld. Xhaka kijkt eerst eens even goed, voordat hij zegt: "Ik weet zijn naam niet, als ik eerlijk ben." Iemand in de kamer met Xhaka helpt de voetballer en vertelt hem dat het Cruijff is. Dan zegt de speler van Leverkusen: "Die is niet van mijn tijd, maar hij was ook geweldig." De hoogst mogelijke plek die nog open is, is stek negen. Daar belandt Cruijff, waarna Pelé plek tien inneemt.

