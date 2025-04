Heeft de KNVB Beker een VAR?

Sinds de introductie van de Video Assistant Referee (VAR) in het moderne voetbal is de technologie een belangrijk hulpmiddel geworden bij het nemen van beslissingen op het veld. Maar hoe zit dat in de KNVB Beker? Wordt de VAR hier ook gebruikt?

De KNVB Beker maakt gebruik van de VAR, maar met een belangrijke kanttekening. De technologie is pas vanaf de achtste finales van kracht, en wordt in de eerste twee rondes van het toernooi niet ingezet.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste rondes wordt er dus nog vertrouwd op de traditionele beslissingen van de scheidsrechters op het veld. Pas wanneer het toernooi de achtste finales bereikt, wordt de VAR ingeschakeld om te helpen bij het beoordelen van belangrijke en omstreden situaties. Dit biedt de scheidsrechters extra zekerheid in het nemen van beslissingen in de cruciale fases van het bekertoernooi.

De KNVB heeft ervoor gekozen om de VAR in de latere stadia van de bekercompetitie te introduceren, om zo de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren. Deze stap komt in lijn met de wens om het gebruik van de technologie meer gemeengoed te maken in het Nederlandse voetbal, terwijl het tegelijkertijd de praktische haalbaarheid in de vroege rondes respecteert.