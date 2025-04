Is Vandaag Inside vanavond op tv op Tweede Paasdag?

Ook op tweede paasdag hoeft niemand het zonder de vertrouwde gezichten van Vandaag Inside te stellen. Ondanks de feestdag wordt het populaire praatprogramma van SBS6 vanavond gewoon uitgezonden. Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp worden vergezeld door Job Knoester. Chris Woerts en Victor Vlam nemen plaats aan de bar.

Het viertal bespreekt het belangrijkste nieuws uit de wereld van sport, showbizz en cultuur. Ongetwijfeld komt de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles aan bod, maar zal er ook aandacht zijn voor het grootste nieuwsfeit van de maandag: het overlijden van paus Franciscus.

Artikel gaat verder onder video

Dus, of je nu thuis bent na een lange paaswandeling of de avond rustig voor de tv doorbrengt: Vandaag Inside is er vanavond gewoon, zoals altijd, om 21.35 uur op SBS6.