LIVE Champions League: Arsenal en PSG maken opstellingen bekend, basisplaats voor Timber

In de competitie zijn de prestaties allesbehalve overtuigend, maar in de Champions League heeft Arsenal al veel indruk gemaakt. The Gunners kwalificeerden zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Champions League, waarin ze geen kind hadden aan PSV. De heenwedstrijd in Eindhoven resulteerde in een 1-7 overwinning. De return was een formaliteit en eindigde in een 2-2 gelijkspel.

In de kwartfinale kreeg Arsenal opnieuw de handen op elkaar. Het elftal van trainer Mikel Arteta trof Real Madrid en versloeg de recordwinnaar over twee wedstrijden met 5-1: na de 3-0 zege in eigen huis werd er ook in de Spaanse hoofdstad aan het langste eind getrokken (1-2).