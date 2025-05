Wanneer en waar spelen PSV en Go Ahead om de Johan Cruijff Schaal?

PSV en Go Ahead Eagles hebben zich gekwalificeerd voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal, respectievelijk als landskampioen en bekerwinnaar. Op welke datum is de Johan Cruijff Schaal en wat staat er op het spel?

Wanneer is de Johan Cruijff Schaal?

De wedstrijd wordt gespeeld op zondag 3 augustus.

De KNVB maakte in januari, bij de vaststelling van de speeldagenkalender voor 2025/26, bekend: “De wedstrijd tussen de landskampioen en de winnaar van de TOTO KNVB Beker is gepland voor vrijdag 1 of zondag 3 augustus. De exacte speeldatum wordt bepaald door de Europese verplichtingen van de teams die deelnemen aan de Johan Cruijff Schaal.”

Bekend is dat de landskampioen direct de Champions League en de bekerwinnaar rechtstreeks de Europa League in gaat. De KNVB hield ogenschijnlijk echter rekening met het scenario dat de bekerwinnaar via een derde plek in de Eredivisie zich zou kwalificeren voor de derde Champions League-voorronde, die begint op 7 augustus 2025. Dat gebeurde niet.

In welk stadion is de Johan Cruijff Schaal?

Van oudsher was de toenmalige Amsterdam ArenA - inmiddels de Johan Cruijff ArenA - het vaste toneel voor de officiële seizoensopener. Maar sinds 2017 wordt de wedstrijd gespeeld in het stadion van de landskampioen. De KNVB wilde de kampioen het thuisvoordeel geven en verwachtte dat de belangstelling voor de Supercup daardoor zou toenemen. De wedstrijd wordt dus gespeeld in het Philips Stadion.

Prijzengeld Johan Cruijff Schaal

Dit seizoen ontving Feyenoord als winnaar van de Johan Cruijff Schaal 50.000 euro aan prijzengeld, terwijl verliezer PSV 20.000 euro kon bijschrijven. Naar verwachting liggen de bedragen ongeveer gelijk in het nieuwe seizoen. Dat is echter niet het enige geldbedrag dat de twee deelnemende clubs zullen ontvangen. Ze krijgen ieder ook vijftig procent van de netto-opbrengsten van de wedstrijd.