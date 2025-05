FC Twente naar finale play-offs na knotsgek duel met NEC

FC Twente heeft in eigen huis de finale van de play-offs om Europees voetbal bereikt. Na een rode kaart was het een lastige opgave, maar uiteindelijk werd NEC toch verslagen.

FC Twente begon voortvarend aan de wedstrijd met veel druk naar voren en fel enthousiasme. Dat leverde in de openingsfase meerdere halve kansen op, onder andere via Michel Vlap en Sem Steijn, maar Robin Roefs stond zijn mannetje. De thuisploeg bleef echter maar op de deur kloppen en werd uiteindelijk beloond. In de 16e minuut moest Roefs een voorzet van Vlap pareren, maar die kwam daarmee voor de voeten van Michal Sadilek. Vanaf een meter of zestien schoot de middenvelder strak raak: 1-0.

De thuisploeg deed het in de fase daarna rustig aan en gaf ook weinig weg aan NEC. Tot de 41e minuut waarin Alec van Hoorenbeeck aan de noodrem trok. Sontje Hansen leek op weg naar het doel, toen de Belgische verdediger rood pakte. Met elf tegen tien werden de Nijmegenaren voor rust al wat sterker, maar een goal leverde dat niet op.

NEC kwam enorm goed uit de kleedkamer. De uitploeg zette direct druk op de verdediging van Twente en een poeier van Kodai Sano (47e minuut) was Przemyslaw Tyton te machtig. Zeven minuten later was de achterstand helemaal omgebogen. Sami Ouaissa stak Vito van Crooij weg, die koeltjes afrondde. Er werd gevlagd voor buitenspel, maar na een lange VAR-check werd de goal toch goedgekeurd. De kansen voor Twente slonken enorm.

Een rare terugspeelbal van Van Crooij in de 62e minuut werd echter opgepikt door Ricky van Wolfswinkel, die op het doel afging. Zijn inzet werd nog gekeerd door Roefs, maar Steijn mocht vervolgens uithalen en laat zo'n kansen niet liggen: 2-2! De beide ploegen speelden zichzelf daarna naar een verlenging toe.

Dit keer was het Twente dat zich gelijk na de pauze liet zien. Bart van Rooij gaf de bal in de 94e minuut aan Younes Taha, die de zestien van NEC indribbelde. Met een droog schot passeerde hij Roefs. NEC probeerde nog van alles, maar het mocht niet baten. FC Twente staat zondag in de finale, waarin het het opneemt tegen AZ.