Joey Veerman haalt uit: 'Wat Van der Vaart roept slaat nergens op!

heeft andermaal benadrukt dat hij er niet op zit te wachten om met een club als Real Madrid in verband te worden gebracht. De middenvelder sprak daar direct na de kampioenswedstrijd al zijn irritatie over uit – hij noemde zulke links ‘mega-irritant’ – en komt op de persconferentie desgevraagd met toelichting.

“Het slaat gewoon nergens op. Iedereen roept maar wat. Er zijn 350 praatprogramma’s in de week en iedereen moet iets zeggen om op de voetbalwebsites te komen”, zei Veerman. “Voor voetballers is het soms mega-irritant, want je kunt je stem niet goed laten horen. Bij dezen heb ik dat misschien even gedaan. Weet je wat het is? Als één iemand roept dat ik naar Real Madrid moet, is het natuurlijk niet zo alsof Real Madrid me gaat bellen. Maar ik word er wel constant naar gevraagd.”

In juni 2024 noemden Youri Mulder en Arnold Mühren de middenvelder als mogelijke versterking voor Real Madrid. In diezelfde maand werd Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti door Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot gevraagd of hij Veerman in de gaten houdt. Veerman liet toen direct al weten ‘ongemakkelijk’ te worden van dergelijke uitspraken. In maart van dit jaar, toen PSV een vrije val maakte, zei Rafael van der Vaart: “Joey Veerman kon naar Real Madrid en Ismael Saibari zou een van de beste spelers ter wereld worden. Het valt allemaal wel mee.”

Op die laatste uitspraak reageert Veerman specifiek. “Dat zo’n Van der Vaart dan weer gaat roepen ‘hij moest twee weken geleden nog naar Real Madrid en kan er nu niks meer van’, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Ik volg het allemaal niet, maar krijg het wel toegestuurd. Dat is gewoon megavervelend.”