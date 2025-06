Argentinië in shock: Camilo Nuin (18) overlijdt na knieoperatie

Tragisch nieuws uit Argentinië. Op slechts achttienjarige leeftijd is jeugdspeler Camilo Ernesto Nuin van San Telmo overleden na een operatie aan zijn knie. De politie onderzoekt wat precies is gebeurd.

San Telmo, dat met het eerste elftal speelt op het tweede niveau van Argentinië, bevestigt het overlijden van Camilo Ernesto Nuin in een officieel statement. “Met diepe droefenis melden wij het overlijden van Camilo Ernesto Nuin, speler van onze jeugdopleiding en het reserveteam. Hij onderging vandaag een operatie, maar is daarbij helaas overleden.”

Artikel gaat verder onder video

“Uit respect en in rouw zal de club vandaag gesloten blijven. Wij leven intens mee met zijn familie, vrienden en teamgenoten in deze moeilijke tijd en bieden alle mogelijke steun aan waar nodig”, luidt het statement van de Argentijnse club.

De voorzitter van de Argentijnse voetbalbond (AFA), Claudio Tapia, reageert op X: "Een zeer triest bericht dat de hele voetbalwereld raakt.” In een officiële verklaring laat de AFA weten: "De Argentijnse voetbalbond, via voorzitter Claudio Tapia en het uitvoerend comité, spreekt haar verdriet uit over het overlijden van Camilo Nuin en betuigt haar medeleven aan de familie van de speler."

Nuin was een linksbenige middenvelder, die sinds 2022 voor San Telmo speelde. Daarvoor was hij actief in de jeugdopleidingen van Boca Juniors en Independiente.