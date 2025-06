Jong Oranje mist talloze kansen en verliest pijnlijk van Jong Denemarken

Jong Oranje heeft zondag een pijnlijk verlies geleden tegen Jong Denemarken op het Beloften-EK. De ploeg van Michael Reiziger kreeg zeeën van kansen, maar kwam niet verder dan 1-2.

Jong Oranje begon met drie wisselingen aan het duel met Jong Denemarken, ten opzichte van het eerste groepsduel. Anass Salah-Eddine, Luciano Valente en Ernest Poku namen de plekken in van Bjorn Meijer, Youri Regeer en Million Manhoef. Nederland begon goed aan de wedstrijd, dat via de linkerkant veel kansen kon creëren. In de 19e minuut beloonden de mannen van Jong Oranje zichzelf. Van Bommel werd diep gestuurd door Valente en leek in de zestien de bal te verspelen, maar toen schoot Oliver Pvostgaard tegen hem op. De bal caramboleerde in het Deense doel.

De Denen richtten zich vervolgens wat op, al kreeg Jong Oranje in het restant van de eerste helft genoeg kansen. Het was dan ook vrij onnodig dat Denemarken in de 35e minuut op 1-1 kwam. Anton Gaaei (Ajax) speelde Oliver Sorensen vrij, die vanaf ongeveer de cornervlag een voorzet gaf op William Osula. De spits van Newcastle United kon vogeltjevrij inknikken, de Nederlandse defensie zag er daar kwetsbaar uit. Met name Noah Ohio kreeg nog enkele enorme kansen voor rust, maar een verdiende 2-1 bleef uit.

In de tweede helft kreeg Jong Oranje direct een mokerslag te verwerken. Na een ongelooflijk knappe aanname van Isak Steiner Jensen komt de bal uiteindelijk weer bij Osula, die helemaal vrijstond. Hij schoof de bal langs Roefs. Verder was het tweede deel van de wedstrijd in veel een kopie van de eerste: de Nederlandse talenten misten kans op kans. Vooral Ohio had echt een doelpunt moeten maken. Jong Oranje probeerde nog van alles in de slotfase, maar kon maar geen doelpunt maken. Door het 1-2 verlies neemt de druk op Reiziger en Jong Oranje toe, met één punt na twee wedstrijden.