Nederland - Finland op tv: op deze zender is de wedstrijd te zien

Het Nederlands vrouwenelftal oefent donderdagavond tegen Finland. Het is de uitzwaaiwedstrijd voor het EK 2025 in Zwitserland. De wedstrijd is live te zien op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat is Nederland - Finland?

Het duel tussen Nederland en Finland begint om 20.00 uur in het Kooi Stadion, de nieuwe thuishaven van SC Cambuur. De wedstrijd staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Elisabet Calvo Valentin. Er zijn 12.000 kaartjes verkocht.

Op welke tv-zender is Nederland – Finland?

De wedstrijd is te zien op het open kanaal van ESPN. ESPN is bij vrijwel alle grote tv-aanbieders in Nederland beschikbaar. Vaak zit het hoofdkanaal standaard in het basispakket. Bij KPN is de zender te vinden op kanaal 221; bij Ziggo is het kanaal 421 en bij Odido 150.

Opstelling Oranje Leeuwinnen

De opstelling van het Nederlands vrouwenelftal: Van Domselaar; Casparij, Janssen, Buurman, Brugts; Pelova, Groenen, Roord, Van de Donk, Kaptein; Miedema