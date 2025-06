Oranje wint uitzwaaiwedstrijd, maar tankt geen vertrouwen voor EK

Het Nederlands vrouwenelftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het EK winnend afgesloten. Oranje won met 2-1 van Finland, na een goede eerste en een onthutsend zwakke tweede helft. De Oranje Leeuwinnen bereiden zich nu voor op de openingswedstrijd van het EK in Zwitserland, op zaterdagavond 5 juli tegen Wales.

Op knullige wijze kwam Finland na tien minuten spelen op achterstand in het nieuwe stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Keeper Anna Koivunen speelde in het strafschopgebied Oona Siren aan, maar die stond onder flinke druk en verloor de bal aan de alerte Esmee Brugts. Via Daniëlle van de Donk kwam de bal bij Vivianne Miedema, voor wie het een koud kunstje was om de score te openen.

Halverwege de eerste helft dacht Oranje op 2-0 te komen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Een voorzet van Jackie Groenen zeilde binnen en was weliswaar door niemand aangeraakt, maar Viktoria Pelova stond wel hinderlijk buitenspel. Toch hoefde Oranje niet lang te wachten op de 2-0. Opnieuw was het doelpunt te danken aan een Fins cadeautje.

Miedema gaf in het strafschopgebied een lage voorzet op Van de Donk, die probeerde de bal binnen te glijden. Al liggend werd het hoofd van Van de Donk ogenschijnlijk door de knie van tegenstander Eva Nyström geraakt. Van de Donk bleef met pijn liggen, terwijl drie Finse verdedigers én keeper Anna Koivunen om de bal heen stonden.Daarna ontstond een kolderiek misverstand: Natalia Kuikka liet de bal voor keeper Koivunen, die daar niet op rekende. Niemand ontfermde zich over de bal en zodoende zag Miedema haar kans schoon om te profiteren. Ze schoot de bal binnen, tot verbijstering van de Finnen. Van vreugde was door de blessure van Van de Donk weinig sprake, al kon de middenvelder wel verder.

In de tweede helft maakte Oranje veel minder indruk. In minuut 66 werd een doelpunt van Jill Roord nog afgekeurd vanwege buitenspel, maar verder slaagde Oranje er niet in om Finland onder druk te zetten. De Scandinaviërs hadden nog enkele serieuze mogelijkheden om de aansluitingstreffer te maken. Dat gebeurde met het laatste Finse balcontact van de wedstrijd: Siren kon ongehinderd haar gang gaan in het strafschopgebied en maakte de 2-1. Voor Finland begint het EK op woensdag 2 juli tegen IJsland.

