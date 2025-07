Van 2 tot 27 juli wordt in Zwitserland het EK Vrouwen gespeeld. Het Nederlands elftal is ingedeeld in Groep D met Frankrijk, Engeland en Wales. In dit artikel vind je de stand, uitslagen en programma van de eindronde.

EK Vrouwen 2025 – Groepen A t/m D Groep A Pos Land Ges. W G. V Ptn. Doelsaldo Vorm 1 🇳🇴 Noorwegen ✔️ 2 2 0 0 6 4:2 (+2) W W 2 🇨🇭 Zwitserland 2 1 0 1 3 3:2 (+1) L W 3 🇫🇮 Finland 2 1 0 1 3 2:2 (0) W L 4 🇮🇸 IJsland ❌ 2 0 0 2 0 0:3 (-3) L L Uitslagen & programma 2 juli 2025 🇮🇸 IJsland 0–1 🇫🇮 Finland Arena Thun, Thun – 18:00 2 juli 2025 🇨🇭 Zwitserland 1–2 🇳🇴 Noorwegen St. Jakob-Park, Basel – 21:00 6 juli 2025 🇳🇴 Noorwegen 2–1 🇫🇮 Finland Stade de Tourbillon, Sion – 18:00 6 juli 2025 🇨🇭 Zwitserland 2–0 🇮🇸 IJsland Stadion Wankdorf, Bern – 21:00 10 juli 2025 🇫🇮 Finland – 🇨🇭 Zwitserland Stade de Genève, Genève – 21:00 10 juli 2025 🇳🇴 Noorwegen – 🇮🇸 IJsland Arena Thun, Thun – 21:00

Groep B Pos Land Ges. W G. V Ptn. Doelsaldo Vorm 1 🇪🇸 Spanje ✔️ 2 2 0 0 6 11:2 (+9) W W 2 🇮🇹 Italië 2 1 1 0 4 2:1 (+1) W G 3 🇵🇹 Portugal 2 0 1 1 1 1:6 (-5) L G 4 🇧🇪 België ❌ 2 0 0 2 0 2:7 (-5) L L Uitslagen & programma 3 juli 2025 🇧🇪 België 0–1 🇮🇹 Italië Stade de Tourbillon, Sion – 18:00 3 juli 2025 🇪🇸 Spanje 5–0 🇵🇹 Portugal Stadion Wankdorf, Bern – 21:00 7 juli 2025 🇪🇸 Spanje 6–2 🇧🇪 België Arena Thun, Thun – 18:00 7 juli 2025 🇵🇹 Portugal 1–1 🇮🇹 Italië Stade de Genève, Genève – 21:00 11 juli 2025 🇮🇹 Italië – 🇪🇸 Spanje Stadion Wankdorf, Bern – 21:00 11 juli 2025 🇵🇹 Portugal – 🇧🇪 België Stade de Tourbillon, Sion – 21:00

Groep C Pos Land Ges. W G. V Ptn. Doelsaldo Vorm 1 🇩🇪 Duitsland 1 1 0 0 3 2:0 (+2) W 2 🇸🇪 Zweden 1 1 0 0 3 1:0 (+1) W 3 🇩🇰 Denemarken 1 0 0 1 0 0:1 (-1) L 4 🇵🇱 Polen 1 0 0 1 0 0:2 (-2) L Uitslagen & programma 4 juli 2025 🇩🇰 Denemarken 0–1 🇸🇪 Zweden Stade de Genève, Genève – 18:00 4 juli 2025 🇩🇪 Duitsland 2–0 🇵🇱 Polen Arena St. Gallen, St. Gallen – 21:00 8 juli 2025 🇩🇪 Duitsland – 🇩🇰 Denemarken St. Jakob-Park, Basel – 18:00 8 juli 2025 🇵🇱 Polen – 🇸🇪 Zweden Allmend Stadion Luzern, Lucerne – 21:00 12 juli 2025 🇸🇪 Zweden – 🇩🇪 Duitsland Stadion Letzigrund, Zurich – 21:00 12 juli 2025 🇵🇱 Polen – 🇩🇰 Denemarken Allmend Stadion Luzern, Lucerne – 21:00

Groep D Pos Land Ges. W G. V Ptn. Doelsaldo Vorm 1 🇳🇱 Nederland 1 1 0 0 3 3:0 (+3) W 2 🇫🇷 Frankrijk 1 1 0 0 3 2:1 (+1) W 3 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland 1 0 0 1 0 1:2 (-1) L 4 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 1 0 0 1 0 0:3 (-3) L Uitslagen & programma 5 juli 2025 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 0–3 🇳🇱 Nederland Allmend Stadion Luzern, Lucerne – 18:00 5 juli 2025 🇫🇷 Frankrijk 2–1 🏴 Engeland Stadion Letzigrund, Zurich – 21:00 9 juli 2025 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland – 🇳🇱 Nederland Stadion Letzigrund, Zurich – 18:00 9 juli 2025 🇫🇷 Frankrijk – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales Arena St. Gallen, St. Gallen – 21:00 13 juli 2025 🇳🇱 Nederland – 🇫🇷 Frankrijk St. Jakob-Park, Basel – 21:00 13 juli 2025 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales Arena St. Gallen, St. Gallen – 21:00