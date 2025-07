Grootste favorieten om Viktor Gyökeres deze zomer te contracteren

De Zweedse spits heeft het afgelopen jaar voor heel wat opzien gezorgd. Twee jaar geleden speelde hij nog in de Engelse 2e klasse, maar in juli 2023 ging hij voor € 24 miljoen naar Sporting CP in Portugal. Het afgelopen seizoen scoorde hij 54 doelpunten in 53 wedstrijden. Viktor is daarmee niet alleen een geduchte tegenstander, er zijn tal van voetbalclubs die hem graag onder contract willen. Ook Viktor zelf zegt niet van plan te zijn om komend seizoen bij de Portugese club terug te keren.

Waarom iedereen wedt op Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres begon als 5-jarig jongetje al met voetballen en werd als tiener ontdekt. Uiteindelijk komt hij in de Engelse 2e klasse terecht, waar hij direct opvalt. Met de voetbalclub Coventy weet hij bijna te promoveren naar de Premier League. Dit lukt de club echter net niet, maar andere Premier League clubs willen hem wel graag tekenen.

Uiteindelijk kiest hij niet voor de Premier League. Viktor tekent voor € 24 miljoen bij Sporting CP in Lissabon, Portugal. Ook hier weet hij indruk te maken. Zo wint Sporting CP dankzij hem in november 2024 van Manchester City. De wedstrijd wordt met 4-1 gewonnen, waarvan 3 doelpunten voor rekening van de Zweedse spits waren.

Hoe odds kunnen helpen bij het voorspellen van een transfer

Er gaan al langer geruchten dat Viktor Gyökeres een transfer wil maken, maar het publiek weet meestal lange tijd van niets. Gewone supporters zijn meestal de laatsten die op de hoogte gebracht worden. Toch is er een manier om zo snel mogelijk meer te weten over transfers en dat is door te kijken naar de odds in sportwedden. Als Viktor de overstap zou maken naar Chelsea dan is die mogelijke overstap snel terug te zien in de odds. Via smart betting wordt men zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Favorieten voor het contracteren van Viktor Gyökeres

Er gaan al langere tijd geruchten dat Viktor Gyökeres naar een andere club wil. Iets wat dat in de weg staat is het bedrag dat Sporting CP vraagt voor de transfer. In eerste instantie werd gesproken over een bedrag van € 100 miljoen. Nu zijn er berichten dat het bedrag is teruggebracht naar €60 miljoen plus een bonus van € 10 miljoen.

Op 29 juni 2025 had de pers de kans om vragen te stellen aan de club. De meeste vragen gingen over Viktor Gyökeres. De club gaf aan dat het voor hen niet nodig is om de Zweedse speler van de hand te doen en het bedrag niet verlaagd hebben. Dat wil uiteraard niet zeggen dat een transfer volledig van de baan is. Dit zijn de favorieten voor Viktor Gyökeres.

Arsenal

Een van de voetbalclubs die interesse heeft getoond in Viktor Gyökeres is de Premier League club Arsenal. Er zijn nog geen concrete bedragen genoemd, maar de club werd meerdere malen genoemd in verband met een mogelijke transfer. Als Viktor Gyökeres tekent bij Arsenal dan is dat zowel voor hem als de club interessant. De club staat momenteel op de tweede plek in zowel de Premier League als de UEAFA Champions League.

Afgelopen seizoen heeft Arsenal flink wat geld neergelegd voor transfers. Zo betaalden ze € 40 miljoen voor Jurrien Timber die van Ajax afkwam. In hetzelfde jaar betaalden ze € 75 miljoen voor Kai Havertz en voor Declan Rice van West Ham legden ze meer dan € 116 miljoen neer. Er is dus zeker een kans dat ze meer dan € 70 miljoen willen betalen voor Viktor.

Manchester United

Een andere voetbalclub die genoemd wordt in verband met een mogelijk contract met Viktor Gyökeres is Manchester United. De Premier League voetbalclub staat momenteel niet op de beste plek in de Premier League, ze staan nu op de 14e plek. Er wordt door meerdere nieuwssites gespeculeerd over een mogelijk contract met de club. Naast Viktor Gyökeres hebben ze ook mogelijk interesse in Bruan Mbeumo die nu nog bij Brentford speelt.

Toch is de vraag of Manchester United het juiste bedrag op tafel kan leggen. Brentford wil voor Bruan Mbeumo zeker € 80 miljoen en Viktor Gyökeres gaat niet voor minder dan € 70 miljoen. Het hoogste bedrag dat Manchester United vorig seizoen betaalde voor een speler was voor Leny Yoto waarvoor ze € 62 miljoen moesten neerleggen. Ook betaalden ze in dat jaar € 45 miljoen voor Matthijs de Ligt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze dit jaar meer neer kunnen leggen voor hun spelers.

Liverpool

De Premier League voetbalclub Liverpool heeft ook interesse getoond in Viktor Gyökeres. Voor de spits zou dit een zeer interessante overstap zijn. Liverpool staat momenteel op de eerste plek in de Premier League en in de UEFA Champions League. Voor Viktor zou dit een geweldige stap in zijn carrière betekenen.

Toch is de kans klein dat Liverpool in de zomer van 2025 tekent met de Zweedse speler. Voor de zomer van 2025 zijn al 5 transfers naar Liverpool bevestigd. Onder andere Florian Wirtz en Jeremie Frimpong hebben de overstap naar de club gemaakt. Daarvoor heeft Liverpool al € 230 miljoen neergelegd. Daarnaast zijn er gesprekken over een mogelijke transfer van Hugo Etkitike die nu nog bij Eintracht Frankfurt speelt. En ook over Alexander Isak wordt nog nagedacht. De kans is hiermee klein dat er nog budget is om Viktor Gyökeres aan te trekken.

FC Barcelona

De enige Spaanse club die mogelijk interesse heeft in Viktor Gyökeres is FC Barcelona. De club staat momenteel op de eerste plek in La Liga. Daarnaast nemen ze achter Liverpool de tweede plek in UEAFA Champions League. Voor veel spelers is het een droom om bij deze voetbalclub te voetballen.

FC Barcelona heeft op het moment beperkte middelen om nieuwe spelers aan te kopen. Daarom zullen ze in de zomer van 2025 voorzichtig zijn met hun aankopen en strategische keuzes moeten maken. Ondertussen is bekend dat ze doelman Joan Garcia hebben getekend. Daarnaast zijn er gesprekken gaande met middenvelder Thomas Partey van Arsenal. Hij is transfervrij vertrokken bij de club. Ook gaan er geruchten dat ze in gesprek zijn met Luis Diaz van Liverpool en Marcus Rashford van Manchester United. Over serieuze onderhandelingen met Viktor Gyökeres is niets bekend.

Komt er wel of geen transfer?

Achter de schermen zal er flink onderhandeld worden over een mogelijke transfer van Viktor Gyökeres. Zelf zegt de speler dat hij niet meer van plan is om voor de club te spelen. Het mag duidelijk zijn dat de Zweed behoorlijk baalt van de situatie. Met dit standpunt wordt Sporting Portugal wel onder druk gezet om de speler te laten gaan, maar dat zullen ze niet zomaar doen.

De club weet dat ze een topspits in handen hebben en willen daar ook wat voor terugzien. Voorzitter Frederico Varandas heeft zich in het openbaar uitgesproken over de situatie. Dit is volgens Victor iets anders dan wat er tegen hem is gezegd. Hij voelt zich verraden omdat de club zijn afspraken niet nakomt. Nu de club zelf gezegd heeft dat ze de prijs niet willen laten zakken lijkt er een impasse aan te komen. Veel clubs hebben al contracten gesloten en hun transfers vastgelegd. Hoe langer deze situatie duurt hoe kleiner de kans dat Viktor een goede deel krijgt, of überhaupt een deel krijgt.