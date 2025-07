UEFA lijdt gigantisch verlies op EK Vrouwen, directrice komt met verrassende uitleg

De UEFA heeft een gigantisch verlies geleden op het EK Vrouwen 2025. De rode cijfers komen uiteindelijk ergens tussen de 20 en 25 miljoen euro te liggen. In gesprek met The Guardian legt directrice Nadine Kessler uitleg.

Kessler is zelf een stuk minder negatief gesteld dan de media. "Mensen zouden niet het label 'verlies' moeten gebruiken, maar 'investering'. We hebben dit bewust gedaan. Vergeleken met het vorige toernooi in 2022, hebben we qua cijfers, opbrengsten en operationele kosten een enorme verbetering te pakken."

De directrice van de vrouwentak van de UEFA ziet het afgelopen EK als een financiering voor de toekomst van de sport. "We hadden break-even kunnen draaien of zelfs winst kunnen maken, maar we hebben er bewust voor gekozen om het prijzengeld met 156 procent (!) te verhogen. Hiervan profiteren de bonden, spelers en clubs." De Europese voetbalbond betaalt nu in totaal 41 miljoen euro aan de deelnemende landen, terwijl dat bedrag op het vorige EK slechts zestien miljoen euro bedroeg.

Kessler weet zeker dat het genomen risico zich wel gaat uitbetalen. "Het rendement komt in de toekomst pas, dat wil ik benadrukken. We moeten mensen overtuigen dat het het waard is om in deze sport te investeren. Het rendement komt later. Ik ben ervan overtuigd dat dit een goed businessmodel is."