Perez spreekt met stemverheffing tegen Van Dongen: 'Nu zijn we uitgeluld'

kenneth Perez en Milan van Dongen ESPN
Foto: © ESPN/realtimes
Tijmen Gerritsen
31 augustus 2025, 21:15

Kenneth Perez heeft met verbijstering gekeken naar de beslissing van scheidsrechter Erwin Blank om Fortuna Sittard zondagmiddag een strafschop te geven. Dat geeft de analist aan in het ESPN-programma Dit was het Weekend. Tot zijn verbazing is presentator Milan van Dongen het echter totaal niet met hem eens.

Fortuna Sittard kreeg zondagmiddag een strafschop tegen NEC, nadat rechtsback Brayann Pereira volgens de arbitrage hands zou hebben gemaakt tijdens een sliding. Op de beelden is dat erg lastig te zien, en ook bij ESPN verschillen de meningen Perez en Van Dongen zien op basis van exact hetzelfde fragment namelijk compleet het tegenovergestelde.

Artikel gaat verder onder video

"De bal komt op zijn oksel. Op basis van deze beelden kan je geen penalty geven", stelt Perez. Presentator Van Dongen spreekt hem vervolgens tegen: "Nou, ik denk dat de bal op zijn arm komt", geeft hij aan. Karim El Ahmadi onderschrijft de visie van de presentator en vindt dat de strafschop terecht is toegekend.

Die opmerkingen zorgen voor totale verbijstering bij Perez: "Wat? Nou, oké. Dan zijn we uitgeluld hoor. Op zijn arm? Op basis van deze beelden? Wat..."

