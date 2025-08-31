KNVB wil één speler niet meer terugzien bij Oranje Leeuwinnen

De KNVB heeft geprobeerd Andries Jonker zover te krijgen om een speler niet mee te nemen naar het EK. Dat laat Jonker weten bij Goedemorgen Eredvisie. Om welke international van de Nederlandse vrouwen het gaat, wordt niet duidelijk.

Jonker zegt dat hij kort voor het EK 'geweldige bonje' had met de KNVB. "Dat ging over mijn communicatie met de spelersgroep", vertelt hij. "En dat ik een bepaalde speelster misschien wel de wacht aan moest zeggen." Een half jaar voor het toernooi kreeg Jonker al te horen dat hij na het EK zou vertrekken. Het toernooi verliep teleurstellend: de groepsfase was na één overwinning en twee nederlagen het eindstation.

Op de dag van zijn ‘bonje’ met de KNVB, deed de bond ook iets anders waar hij niet blij mee was. “Dezelfde dag belde de KNVB nog met mijn assistenten om hen opdrachten mee te geven. Dat gebeurde achter mijn rug om. Ze wilden weten of andere stafleden wel functioneerden. Maar zo wil ik niet werken.”

Directeur topvoetbal Nigel de Jong noemde eerder deze maand als reden voor het vertrek van Jonker de energie die uit het elftal wegvloeide. “Ik hoorde dat op tv voor het eerst. Toen heb ik me opnieuw enorm verbaasd. In mijn beleving hebben we nooit meer energie gehad dan toen. De waarneming van Nigel en de mensen om hem heen verschilt gigantisch van die van mij.”

Jonker kreeg na de EK-uitschakeling een gesprek aangeboden om toelichting op het besluit te horen. Daar had hij ‘geen enkele behoefte aan’. “Dit was niet zomaar een baantje voor mij. Hier zat hart en ziel in.” De vertrokken bondscoach voelde zich tijdens het toernooi in Zwitserland een dead man walking. “Achteraf gezien wel. Ik heb geprobeerd om mijn ergernis over de KNVB niet op het team over te brengen. Maar als bekend is dat de staf na het toernooi verdwijnt, springen er kikkers uit de kruiwagen.”