Minder doelsaldo en toch koploper? Om deze reden staat Feyenoord bovenaan

Feyenoord staat na de overwinning op Sparta Rotterdam (0-3) bovenaan in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben echter een minder goed doelsaldo dan drie clubs die evenveel punten hebben. Hoe zit dat?

Als enige club in de Eredivisie is Feyenoord nog foutloos. De manschappen van Robin van Persie wonnen van NAC Breda (2-0), Excelsior (1-2) en Sparta (0-3). Een groot contrast met de vorige twee seizoenen, toen een slechte start de ploeg nog lang achtervolgde.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft negen punten en een doelsaldo van +6. Drie andere clubs hebben ook negen punten: NEC, FC Utrecht en PSV. Zij hebben ieder ook een beter doelsaldo dan Feyenoord, met respectievelijk +10, +8 en +7 (met meer gemaakte doelpunten dan Feyenoord).

Er wordt echter niet als eerste naar het doelsaldo gekeken bij een gelijke stand. Zolang het een tussenstand betreft - en dus niet de eindstand van een seizoen - wordt eerst gekeken wie het minste aantal verliespunten heeft.

We raadplegen het reglement betaald voetbal van de KNVB voor het seizoen 2025/26. Daarin staat: "De rangorde gedurende een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is het aantal verliespunten bepalend voor de positie op de ranglijst, dat wil zeggen hoe meer verliespunten, hoe lager de positie. Zijn het aantal wedstrijdpunten en het aantal verliespunten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend."

Criteria voor de ranglijst:

Aantal punten Minste aantal verliespunten Doelsaldo Doelpunten voor Onderling resultaat Alfabetische volgorde

Aan het eind van de competitie hebben alle ploegen uiteraard evenveel wedstrijden gespeeld en komt het criterium 'minste aantal verliespunten' op hetzelfde neer als 'aantal punten'.