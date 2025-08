Victor Edvardsen 'zoekt ruzie met publiek van PSV' in minuut 62

maakte zondagavond een opvallend handgebaar in de wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles. De spits maakte praatgebaartjes richting het publiek.

In minuut 62 was te zien dat Edvardsen het gebaar maakte, nadat hij op de grond belandde na een botsing. De fans van PSV floten, wat door Edvardsen niet op prijs werd gesteld.

“Hij zoekt wat ruzie met het publiek, dat heeft hij wel vaker gedaan”, merkte commentator Mark van Rijswijk van ESPN op.

Op dat moment stond Go Ahead met 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Mathis Suray. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.