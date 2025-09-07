Live voetbal

Bas Nijhuis wordt bekogeld bij Cambuur – Willem II en reageert op Instagram

Bas Nijhuis
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
7 september 2025, 14:39   Bijgewerkt: 15:58

Bas Nijhuis heeft zaterdag zijn debuut gemaakt in het Kooi Stadion. De arbiter had de leiding over het duel tussen Cambuur en Willem II (2-2) in de Keuken Kampioen Divisie. Tijdens de wedstrijd werd de scheidsrechter bekogeld met muntstukken, zo laat hij weten op Instagram.

Nijhuis laat via het sociale medium weten dat er twee muntstukken van twee euro richting hem zijn gegooid vanaf de tribune. De scheidsrechter zag het gebeuren en raapte het geld op, maar stak het niet in eigen zak.

De arbiter gaf zijn ‘fooi’ aan Cambuur-trainer Henk de Jong, zo meldt hij op Instagram. “Ben benieuwd wat Henk ervan gaat kopen”, reageert hij lachend onder het bericht. “Hij was er namelijk wel blij mee”, vult hij zijn Story aan.

Desalniettemin was Nijhuis te spreken over het nieuwe stadion van Cambuur: “Echt prachtig en wat een sfeer!”, zegt hij. De wedstrijd tussen Cambuur en Willem II werd ontsierd door racisme vanaf de thuistribunes. Er zouden racistische woorden zijn geroepen naar aanvaller Samuel Bamba.

