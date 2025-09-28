Live voetbal 5

Bayern München-fans komen met duidelijke boodschap voor Geert Wilders

Een spandoek van de fans van Bayern Munchen over Antifa en Geert Wilders
Foto: © Imago/realtimes
Dominic Mostert
28 september 2025, 20:56

Supporters van Bayern München toonden vrijdag tijdens de wedstrijd tegen Werder Bremen een spandoek waar de naam van Geert Wilders op voorkwam. De boodschap was helder: ‘Fuck Wilders’.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen (4-0 zege) was vrijdagavond een spandoek te zien met de tekst: ‘Iedereen die Antifa verbiedt, wil fascisme. Fuck Trump, fuck Wilders en… Make Antifa Great Again!’ De naam Antifa is een afkorting voor antifascisme. Op een ander spandoek werd zelfs in het Nederlands geschreven: “Maak Antifa weer geweldig!”

Een dag nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat hij de beweging als terroristische organisatie wil bestempelen, nam de Tweede Kamer een motie aan om in Nederland hetzelfde te doen. De motie werd ingediend door FvD, BBB en PVV en werd gesteund door VVD, JA21 en SGP.

Voormalig AIVD'er Berrie Hanselman, die zich jarenlang bezighield met linkse extremisten, waarschuwde al voor dat voornemen. "Dat zou echt een inflatie van het woord terrorisme zijn. Het is hooguit een extremistische organisatie die zich buiten de kaders van de wet beweegt, maar niet in hoge mate." Het kabinet heeft de motie bovendien ontraden.

