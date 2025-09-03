Live voetbal

Dennis Schouten 'verschrikkelijk bedreigd' in Eredivisie-stadion: 'Je mag hier nooit meer komen'

Dennis Schouten
Foto: © Imago
2 reacties
Dominic Mostert
3 september 2025, 20:30

Dennis Schouten is ‘verschrikkelijk bedreigd’ in het stadion van RKC Waalwijk, zegt hij in zijn programma Roddelpraat. De journalist en presentator moest van een groepje supporters bevestigen dat hij nooit meer in het Mandemakers Stadion zou komen. Na afloop richtte hij zich tot RKC, dat de betrokken fans juist een stadionverbod heeft opgelegd.

Schouten was als fan van Almere City aanwezig bij het duel tussen RKC en Almere (2-0) van zaterdag. Hij werd vastgepakt door jonge mannen, die beweerden dat hij de club belachelijk gemaakt heeft. “Het waren er eerst drie, toen vier, toen vijf. Echt van die kermisclowns, van die mongolen met inteeltkoppen. Dat je echt denkt: jij bent echt verschrikkelijk achterlijk. Maar wel levensgevaarlijk. Heel dom, maar wel gespierd.”

Artikel gaat verder onder video

De mannen zouden tegen Schouten hebben gezegd: “Je komt niet weg, jongen! Je hebt onze club belachelijk gemaakt!” Het bleek volgens de journalist te gaan om een video uit 2019, toen RKC promoveerde naar de Eredivisie. Hij zocht feestende RKC-fans op en zei dat ze ‘volgend jaar weer naar Almere’ zouden gaan.

“Ik kwam echt niet weg. Ik heb daar een minuut in de verdrukking gestaan, tegen een muur aan. Ze dreigden iedere keer dat ze me zouden slaan”, zegt Schouten. “Toen kwamen er nog meer mensen bij en kreeg ik een stadionverbod van ze. Ze filmden me en zeiden: ‘Jij komt hier alleen weg als je op camera bevestigt dat je nooit meer naar RKC komt.’ Toen heb ik dat bevestigd.”

Schouten heeft daarna RKC gemaild met de mededeling dat hij is bedreigd vanwege zijn ‘journalistieke activiteiten’. “En jongens, jullie geloven het niet, maar jullie gaan een stadionverbod krijgen!”, zegt hij tegen de RKC’ers. “Lekker voor jullie. Ik heb een wedstrijd aangeboden gekregen naar keuze, met twee businessplekken. En die jongens krijgen een stadionverbod.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen spreekt schande van 'racistische' Feyenoord-supporters

  • ma 1 september, 22:22
  • 1 sep. 22:22
René van der Gijp John Heitinga

René van der Gijp is het zat en weigert nog naar John Heitinga te kijken

  • ma 1 september, 21:30
  • 1 sep. 21:30
RKC Waalwijk-speler Daouda Weidmann

Daouda Weidmann maakt mooie transfer: 'Grote club in de Eredivisie'

  • ma 1 september, 20:35
  • 1 sep. 20:35
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
416 Reacties
23 Dagen lid
1.356 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die kaatst.......

Gusa
1.091 Reacties
1.073 Dagen lid
6.232 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kan moeilijk medelijden hebben met een jongen die van beledigen en uitlokken zijn vak heeft gemaakt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
416 Reacties
23 Dagen lid
1.356 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die kaatst.......

Gusa
1.091 Reacties
1.073 Dagen lid
6.232 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kan moeilijk medelijden hebben met een jongen die van beledigen en uitlokken zijn vak heeft gemaakt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel