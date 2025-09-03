Dennis Schouten 'verschrikkelijk bedreigd' in Eredivisie-stadion: 'Je mag hier nooit meer komen'

Dennis Schouten is ‘verschrikkelijk bedreigd’ in het stadion van RKC Waalwijk, zegt hij in zijn programma Roddelpraat. De journalist en presentator moest van een groepje supporters bevestigen dat hij nooit meer in het Mandemakers Stadion zou komen. Na afloop richtte hij zich tot RKC, dat de betrokken fans juist een stadionverbod heeft opgelegd.

Schouten was als fan van Almere City aanwezig bij het duel tussen RKC en Almere (2-0) van zaterdag. Hij werd vastgepakt door jonge mannen, die beweerden dat hij de club belachelijk gemaakt heeft. “Het waren er eerst drie, toen vier, toen vijf. Echt van die kermisclowns, van die mongolen met inteeltkoppen. Dat je echt denkt: jij bent echt verschrikkelijk achterlijk. Maar wel levensgevaarlijk. Heel dom, maar wel gespierd.”

De mannen zouden tegen Schouten hebben gezegd: “Je komt niet weg, jongen! Je hebt onze club belachelijk gemaakt!” Het bleek volgens de journalist te gaan om een video uit 2019, toen RKC promoveerde naar de Eredivisie. Hij zocht feestende RKC-fans op en zei dat ze ‘volgend jaar weer naar Almere’ zouden gaan.

“Ik kwam echt niet weg. Ik heb daar een minuut in de verdrukking gestaan, tegen een muur aan. Ze dreigden iedere keer dat ze me zouden slaan”, zegt Schouten. “Toen kwamen er nog meer mensen bij en kreeg ik een stadionverbod van ze. Ze filmden me en zeiden: ‘Jij komt hier alleen weg als je op camera bevestigt dat je nooit meer naar RKC komt.’ Toen heb ik dat bevestigd.”

Schouten heeft daarna RKC gemaild met de mededeling dat hij is bedreigd vanwege zijn ‘journalistieke activiteiten’. “En jongens, jullie geloven het niet, maar jullie gaan een stadionverbod krijgen!”, zegt hij tegen de RKC’ers. “Lekker voor jullie. Ik heb een wedstrijd aangeboden gekregen naar keuze, met twee businessplekken. En die jongens krijgen een stadionverbod.”