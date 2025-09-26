Vertrokken gast lijkt spoedig terug te keren bij Vandaag Inside

Tafelgast Albert Verlinde is op de weg terug naar Vandaag Inside, zo verwacht mediadeskundige Evert Santegoeds. Hij heeft het gevoel dat Verlinde al afscheid heeft genomen van zijn huidige werkgever RTL en op de weg terug is naar SBS.

Verlinde was een graag geziene gast aan tafel bij Johan Derksen, Wilfred Genee, en René van der Gijp. Verlinde was zelfs op iedere woensdag te gast, maar vertrok onlangs tot teleurstelling van de heren van Vandaag Inside toen RTL hem een aanbod deed. Daar kon hij gaan aanschuiven in nieuwe talkshow RTL Tonight. Dat programma is echter slecht van start gegaan.

Verlinde uitte onlangs bij Radio 538 kritiek op het gloednieuwe programma van RTL en daardoor denkt Santegoeds dat de eerste breukjes aan het ontstaan zijn: “Het lijkt wel of Albert er al afscheid van genomen heeft. Volgens mij staat hij al met één been buiten en wijst dat been naar VI", zegt hij in de podcast Strikt Privé.

Santegoeds vervolgt: "Hij is er wel klaar mee, zo te horen. Ik moet zeggen: het is wel eerlijk van hem dat hij dat zo zegt, want over een ander programma waar hij zelf geen onderdeel van uitmaakt, zou hij precies hetzelfde praten. Daar zou hij ook vernietigend over zijn.”

