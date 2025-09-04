Guardiola zoekt contact met Koeman: 'Moeten we deze toptransfer doen?'

Josep Guardiola heeft vóór de transfer van Tijjani Reijnders naar Manchester City contact gezocht met Ronald Koeman. De trainer van the Citizens wilde horen hoe Koeman dacht over de transfer. Hij kreeg een positief advies van de bondscoach van het Nederlands elftal.

Op de persconferentie van dinsdag kreeg Koeman de vraag of Guardiola contact met hem zocht over Reijnders. De twee trainers hebben een goede band en maakten allebei deel uit van het Dream Team van FC Barcelona dat onder hun grote inspiratiebron Johan Cruijff in 1992 de Europa Cup I won.

“Ja”, luidt het antwoordt van Koeman. De volgende vraag is of de bondscoach Guardiola heeft verteld dat hij Reijnders ‘meteen moest halen’. “Ja.” Zo geschiedde: voor een transfersom van circa 55 miljoen euro, die via bonussen kan oplopen tot 70 miljoen, stapte hij over van AC Milan naar Manchester City.

“Het gaat vrij goed”, zei Reijnders op de persconferentie over zichzelf. “Na het club-WK hebben we voldoende vakantie gehad. Het hoofd is leeg en ik ben fysiek hersteld. Ik voel me lekker.” Reijnders kende een ijzersterk debuut met een doelpunt en een assist tegen Wolverhampton Wanderers (0-4 zege). Daarna kwam de klad erin met nederlagen tegen Tottenham Hotspur (0-2) en Brighton & Hove Albion (2-1). “Het was een mooie start voor mij, maar de laatste twee wedstrijden waren minder. Er is nog geen man overboord.”

'Alles leren van Guardiola'

Reijnders merkt verschillen bij Manchester City. “Het is een tandje erbij, de intensiteit hoger in de Premier League. Ik moet me zo snel mogelijk aanpassen en dat gaat goed.” De samenwerking met Guardiola bevalt hem ook goed. “Je wilt alles in je opnemen, het is een geweldige trainer. Daar wil je alles van leren en dat doe ik door veel op te letten in trainingen en besprekingen.”