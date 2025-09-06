Live voetbal

Luis Suárez krijgt gigantische schorsing na zeer onsmakelijk incident

Luis Suárez in actie namens Inter Miami
Foto: © Imago
2 reacties
Luuk van Grinsven
6 september 2025, 07:50   Bijgewerkt: 5 september 2025, 23:19

Luis Suárez is door de disciplinaire commissie van de Leagues Cup voor liefst zes wedstrijden geschorst. De 38-jarige spits van Inter Miami kreeg de straf na de met 3-0 verloren finale tegen Seattle Sounders, waarin hij na afloop richting een staflid van de tegenstander spuugde.

De schorsing geldt alleen voor de volgende editie van de Leagues Cup; Major League Soccer kan daarbovenop nog aanvullende sancties opleggen. Sergio Busquets krijgt twee duels schorsing, Tomas Avilés drie. Steven Lenhart, staflid van Seattle, is voor vijf wedstrijden geschorst.

Artikel gaat verder onder video

Direct na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tegen Seattle stormde de Uruguayaan richting Obed Vargas, die hij bij de nek pakte. Er ontstond een groot opstootje, maar even later verloor Suárez opnieuw zijn hoofd. De ervaren aanvaller kreeg het aan de stok met een staflid van de tegenstander en spuugde hem in het gezicht.

Na afloop bood Suárez zijn excuses aan op Instagram: “Allereerst wil ik Seattle Sounders feliciteren met hun Leagues Cup-zege. Maar bovenal wil ik mijn excuses aanbieden voor mijn gedrag na afloop van de wedstrijd. Het was een moment van veel spanning en frustratie, waarbij vlak na afloop van de wedstrijd dingen gebeurden die niet hadden mogen gebeuren”, schreef de oud-spits van onder meer Ajax, Liverpool en FC Barcelona.

“Dat rechtvaardigt mijn reactie niet. Ik heb een fout gemaakt en bied mijn oprechte excuses aan. Het is niet het beeld dat ik wil schetsen tegenover mijn familie, die lijdt onder mijn fouten, tegenover mijn club, die het ook niet verdient om door zoiets getroffen te worden”, vervolgt Suárez.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Luis Suárez in actie namens Inter Miami

Beelden: Suárez toont zich slechte verliezer met walgelijke actie richting tegenstander

  • ma 1 september, 12:55
  • 1 sep. 12:55
Lionel Messi Inter Miami

Messi goud waard voor Inter Miami, maar laat zich van slechtste kant zien

  • do 31 juli, 11:46
  • 31 jul. 11:46
Dit zijn de gevolgen van de schorsing van Lionel Messi voor Inter Miami

Messi overtreedt heilige regel in Amerika en wordt geschorst: 'Hij is heel ontdaan'

  • vr 25 juli, 21:12
  • 25 jul. 21:12
10 2 reacties
Reageren
2 reacties
Vriendje Stokvis
1.259 Reacties
351 Dagen lid
8.000 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die is niet helemaal lekker in zijn paasei. Dat was hij in amsterdam ook al niet.

❌❌❌
108 Reacties
28 Dagen lid
269 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kan lekker van zich af bijten deze speler, Mooie carrière gehad.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vriendje Stokvis
1.259 Reacties
351 Dagen lid
8.000 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die is niet helemaal lekker in zijn paasei. Dat was hij in amsterdam ook al niet.

❌❌❌
108 Reacties
28 Dagen lid
269 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kan lekker van zich af bijten deze speler, Mooie carrière gehad.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Luis Suárez

Luis Suárez
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jan. 1987)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024
Inter Miami
30
21
2023
Grêmio
33
17
2023
Grêmio
12
7
2022
Nacional
14
8

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel