Luis Suárez krijgt gigantische schorsing na zeer onsmakelijk incident

is door de disciplinaire commissie van de Leagues Cup voor liefst zes wedstrijden geschorst. De 38-jarige spits van Inter Miami kreeg de straf na de met 3-0 verloren finale tegen Seattle Sounders, waarin hij na afloop richting een staflid van de tegenstander spuugde.

De schorsing geldt alleen voor de volgende editie van de Leagues Cup; Major League Soccer kan daarbovenop nog aanvullende sancties opleggen. Sergio Busquets krijgt twee duels schorsing, Tomas Avilés drie. Steven Lenhart, staflid van Seattle, is voor vijf wedstrijden geschorst.

Direct na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tegen Seattle stormde de Uruguayaan richting Obed Vargas, die hij bij de nek pakte. Er ontstond een groot opstootje, maar even later verloor Suárez opnieuw zijn hoofd. De ervaren aanvaller kreeg het aan de stok met een staflid van de tegenstander en spuugde hem in het gezicht.

Na afloop bood Suárez zijn excuses aan op Instagram: “Allereerst wil ik Seattle Sounders feliciteren met hun Leagues Cup-zege. Maar bovenal wil ik mijn excuses aanbieden voor mijn gedrag na afloop van de wedstrijd. Het was een moment van veel spanning en frustratie, waarbij vlak na afloop van de wedstrijd dingen gebeurden die niet hadden mogen gebeuren”, schreef de oud-spits van onder meer Ajax, Liverpool en FC Barcelona.

“Dat rechtvaardigt mijn reactie niet. Ik heb een fout gemaakt en bied mijn oprechte excuses aan. Het is niet het beeld dat ik wil schetsen tegenover mijn familie, die lijdt onder mijn fouten, tegenover mijn club, die het ook niet verdient om door zoiets getroffen te worden”, vervolgt Suárez.