'Onbekwame' Frank de Boer neergesabeld: 'Hij begrijpt helemaal niks van voetbal'

Frank de Boer won als trainer met Ajax vier landstitels en mocht vervolgens het roer overnemen bij Internazionale. Daar was hij allesbehalve overtuigend, vertelt aan La Gazzetta dello Sport.

"Hij begrijpt echt helemaal niks van voetbal", luidt de kritiek van Melo richting de Nederlandse oud-voetballer. "Hij is onbekwaam als trainer." Melo speelde in Europa voor onder andere Inter, Juventus en Galatasaray, maar pakte nooit echt een grote Europese prijs.

De Braziliaan duidt zijn kritiek met een bijzonder voorbeeld. "Gabriel Barbosa had de bijnaam Gabigol." De Braziliaan kwam bij Inter echter moeilijk tot scoren. "Toen noemde De Boer hem Gabi-ex-gol." De humor van de Nederlander kwam duidelijk niet aan in Milaan.

De periode-De Boer bij Inter werd uiteindelijk een drama: in veertien wedstrijden pakte hij uiteindelijk maar 1,21 punt per wedstrijd. Na 85 dagen mocht De Boer al zijn koffers pakken. Melo was blij met zijn ontslag: "Hij sprak geen Italiaans en veroorzaakte onrust in de kleedkamer. Uiteindelijk hield hij het gelukkig maar drie maanden vol, maar in die korte tijd zorgde hij voor veel drama en chaos. Gelukkig hield het daarna op."