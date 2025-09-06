PSG-coach Luis Enrique staat voor operatie: fietsongeluk levert botbreuk op

Luis Enrique heeft vrijdag een fietsongeluk gehad, zo maakt zijn club Paris Saint-Germain bekend. De hulpdiensten moesten uitrukken om de Spaanse coach te behandelen, Enrique staat nu voor een operatie omdat hij een botbreuk overhield aan het ongeval.

PSG komt vrijdagavond op de eigen website met een korte verklaring over de onfortuinlijke trainer. "Als gevolg van een fietsongeluk op vrijdag is trainer Luis Enrique behandeld door de hulpdiensten en zal hij worden geopereerd aan een gebroken sleutelbeen", schrijft de Franse grootmacht. PSG spreekt haar 'volledige steun' uit aan Enrique, wenst hem een voorspoedig herstel en verwacht op korte termijn meer informatie over de trainer te kunnen delen.

De 55-jarige Enrique is bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van PSG. De oud-coach van onder meer AS Roma en FC Barcelona en voormalig bondscoach van de Spaanse nationale ploeg leidde de Franse topclub afgelopen seizoen eindelijk naar de prijs waar de steenrijke eigenaar Nasser Al-Khelaïfi al jarenlang naar snakt: de Champions League. In de eindstrijd werd Internazionale met maar liefst 5-0 vernederd.

PSG legde in augustus ten koste van Tottenham Hotspur beslag op de Europese Super Cup en is na drie speelronden in de Ligue 1 nog altijd foutloos, waardoor de regerend kampioen momenteel bovenaan staat. In de jacht op titelprolongatie in de Champions League kreeg de Franse topclub een pittige loting. In de competitiefase van het miljardenbal stuit de ploeg van Enrique onder meer op Barcelona, Bayern München, Tottenham, Athletic Club en Newcastle United.