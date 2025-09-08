Rutger Castricum vertelt waarom hij al een tijdje niet aanschuift bij Hélène Hendriks

Rutger Castricum schuift even niet aan bij Hélène Hendriks in De Oranjezondag/De Oranjezomer. De markante tv-persoonlijkheid legt in De Telegraaf uit waarom dat zo is.

Toen De Oranjezondag werd gelanceerd, schoof Castricum veel aan bij het programma, vaak recht tegenover Hendriks. Toch is hij het laatste jaar weinig te zien geweest bij de talkshow op SBS6. Dit seizoen, dat pas net van start is gegaan, is hij ook nog niet in de studio gesignaleerd.

Castricum legt tegen De Telegraaf uit dat hij het ongekend druk heeft. "Ik heb even mijn handen vol aan extra programma's en de voorbereidingen en opnames van verkiezingsprogramma's, daarna ben ik zo snel mogelijk weer terug." De komende verkiezingen worden in oktober gehouden. Het zou dus kunnen dat hij niet veel later weer aanschuift bij De Oranjezondag.

Hendriks bevestigt het nieuws en kijkt uit naar de comeback van Castricum. "Hij gaat zeker terugkeren, want hij hoort bij he team. Wanneer precies weet ik niet. We zijn nu de agenda's naast elkaar aan het leggen voor de komende maanden." Jack van Gelder is momenteel wel vaste gast in de show van Hendriks.