Stem op FCUpdate als Website van het Jaar en maak kans op prachtige prijzen

Mooi nieuws: FCUpdate is een van de twaalf genomineerden om Website van het Jaar te worden in de categorie Sport. Om deze mooie prijs te winnen hebben we jouw steun nodig en daarom hopen we dat je een stem uitbrengt, wat slechts een minuut kost! De organisatie verloot bovendien mooie prijzen onder de stemmers.

Hoe kan je stemmen?

Stemmen is eenvoudig en kost slechts een minuut. Het kan via deze link. Belangrijk: verifieer je de stem via de e-mail die je krijgt, anders is de stem ongeldig! Check voor de zekerheid je spam-folder, als je de mail niet ziet binnenkomen. Stemmen kan tot 17 oktober 2025

Wat kan je winnen?

Onder de stemmers worden de volgende prijzen verloot door de organisatie:

• Sony XM5-koptelefoon ter waarde van €560 (2x)

• Nintendo Switch 2 ter waarde van €500 (1x),

• Ninja SLUSHi ter waarde van €330 (1x),

• Stanley Quencher-beker ter waarde van €400 (4x)

• Cadeaukaart ter waarde van €200 (2x)

© Website van het Jaar-verkiezing

Om kans te maken op de Nintendo Switch 2, de Ninja SLUSHi en een van de Sony XM5 koptelefoons moet je je na het uitbrengen van je stem ook aanmelden voor het Multiscope-panel. Voor de overige prijzen volstaat het om te stemmen en uw stem via e-mail te bevestigen.

Wat is de Website van het Jaar-verkiezing?

De Website van het Jaar verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Emerce in samenwerking met Multiscope, waarbij naast populariteit ook de kwaliteit van de genomineerden wordt gemeten. Er zijn 39 categorieën, waaronder Sport, waarvoor FCUpdate is genomineerd.

Het Nederlandse publiek kan stemmen op zijn favoriete websites en apps en deze ook beoordelen. De stemmen leiden tot twee awards per categorie: Populairste: deelnemer met de meeste stemmen binnen de categorie. Beste: deelnemer met de hoogste kwaliteitsscore op content, navigatie, design en aanbevelingsintentie.

Waarom zou FCUpdate de Website van het Jaar moeten zijn?

In 2025 ontwikkelt FCUpdate zich verder. Met een hecht team houden we onze actieve bezoekerscommunity zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot middernacht op de hoogte van het laatste voetbalnieuws, dat gratis wordt aangeboden en volledig wordt gefinancierd doordat voetbalminnend Nederland ons trouw blijft bezoeken.

In een uitdagende tijd, waarin steeds meer (voetbal)nieuws wordt aangeboden door AI en de afhankelijkheid van algoritmes groot is, blijven wij het belangrijk vinden om onze vaste bezoekers te bedienen met content die menselijk blijft. Achter onze artikelen, podcasts, interviews en socialmediaposts zitten gepassioneerde mensen, die dagelijks met plezier bezig zijn met hun grootste hobby.

Behalve het laatste voetbalnieuws proberen we lezers ook verdieping en vermaak te bieden, op een toegankelijke manier. Van interviews met Marco van Basten en Guus Hiddink tot terugkerende liveblogs van de Eredivisie, van een achtergrondverhaal over de Nederlandse coëfficiëntenopmars tot de beste (denkbeeldige) elftallen per provincie: we proberen in 2025 ons publiek op allerlei manieren te boeien. Niet alleen op de website, maar ook Facebook, YouTube, TikTok, Instagram en X, waar we bij elkaar opgeteld zo’n 200.000 volgers hebben. Waardeer je ons werk? Dan zouden we je stem graag ontvangen!