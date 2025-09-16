Wanneer komt FC26 uit? Alles wat je moet weten over de release

EA Sports komt dit najaar met FC26, de opvolger van FC25 en de nieuwste editie van het voormalige FIFA. De game belooft opnieuw een stap vooruit te zetten met realistischer animaties, slimmere kunstmatige intelligentie en een keuze uit twee spelmodi die inspelen op verschillende speelstijlen. Maar de vraag die elke voetbalfan bezighoudt: wanneer verschijnt FC26?

Release FC26: standaard en Ultimate Edition

EA SPORTS FC 26 verschijnt officieel op 26 september 2025. Voor wie niet kan wachten, is er ook een Ultimate Edition. Daarmee kun je al een week eerder spelen, vanaf 19 september 2025. Die vroege toegang is een inmiddels vertrouwde strategie van EA, waarbij fanatieke spelers die extra willen betalen eerder op het virtuele veld kunnen staan.

Waar is FC26 te koop en voor welke consoles?

FC26 komt beschikbaar voor vrijwel alle consoles en pc. Je kunt de game onder meer bestellen bij Bol.com, Coolblue en Nedgame.

Prijzen per console:

PlayStation 5 : Bol.com €69,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,-

: Bol.com €69,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- PlayStation 4 : Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,-

: Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- Xbox : Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,-

: Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- Nintendo Switch : Bol.com €59,99,- | Coolblue €59,- | Nedgame €54,99,-

: Bol.com €59,99,- | Coolblue €59,- | Nedgame €54,99,- Nintendo Switch 2: Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €64,99,-

Daarnaast verschijnt FC26 ook op PC en via cloudgamingdienst Amazon Luna.

Nieuwe spelmodi en content

Een opvallende toevoeging dit jaar is de keuze tussen twee speelvoorkeuren. De Competitive-modus richt zich volledig op snelheid en scherpte, ideaal voor wie zich waagt aan Ultimate Team of Clubs. In de Authentic-modus ligt de nadruk juist op het echte voetbalgevoel, waardoor Career Mode en offline wedstrijden nog dichter bij de beleving in de stadions komen.

Qua content blijft FC26 onovertroffen: meer dan 20.000 spelers, 750 clubs en tientallen competities, waaronder de Champions League, Premier League en La Liga, zijn volledig speelbaar. Of je nu kiest voor een Europese topclub of een bescheiden team uit een lagere divisie, de game biedt een ongekend brede ervaring.