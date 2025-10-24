Bizar: 61 doelpogingen bij De Graafschap - Jong PSV

De Graafschap en Jong PSV hebben vrijdagavond de toeschouwers op De Vijverberg vermaakt. De twee ploegen produceerden een buitengewoon hoog aantal van 61 doelpogingen. De Graafschap nam er 36 voor zijn rekening en won met 3-2.

De Graafschap startte fel aan de wedstrijd en kreeg al snel grote kansen. Niemeijer kopte binnen een minuut op doel en kreeg daarna de grootste mogelijkheid van de eerste helft, maar stuitte één-op-één op keeper Schiks. Even later raakte de aanvoerder de lat en werd een inzet van Boersma, die via de onderkant van de lat leek te scoren, niet over de lijn geacht door de scheidsrechter. Jong PSV kwam halverwege de eerste helft beter in de wedstrijd, maar doelpunten bleven uit tot de rust.

Vlak na de hervatting sloeg Jong PSV twee keer razendsnel toe. Eerst schoot Van den Berg van afstand raak, kort daarna tikte Van Duiven bij de tweede paal de 0-2 binnen. De Graafschap antwoordde vrijwel direct via Niemeijer, die een lage voorzet van Boersma binnenwerkte.

Een kwartier voor tijd viel de verdiende 2-2: Boersma kopte raak uit een verre inworp. Even daarvoor was een doelpunt van Theodoridis nog afgekeurd wegens hands, maar de gelijkmaker gaf de Superboeren nieuw elan. In de slotfase volgde de beloning. Theodoridis schoot vijf minuten voor tijd raak na een pass van Niemeijer, waardoor De Graafschap voor het eerst op voorsprong kwam. In blessuretijd hield de thuisploeg stand na een enerverende tweede helft.

Met 61 doelpogingen bereikten De Graafschap en Jong PSV het hoogste aantal in de afgelopen acht seizoenen van een wedstrijd uit de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie, becijfert statistiekbureau Opta.