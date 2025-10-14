Dit is de jeans die iedere voetballiefhebber wil hebben

In het straatbeeld van vandaag zijn spijkerbroeken meer dan ooit een expressie van identiteit. Het is niet langer slechts een kwestie van stijl of pasvorm, maar ook van functionaliteit. Zodat je kunt bewegen zoals je wilt, zonder in te leveren op uitstraling. Met de introductie van Anatomic Denim brengt G-Star RAW een nieuwe benadering van denim, die zowel de modebewuste man als de sportliefhebber zal aanspreken.

De voetballiefhebber beweegt anders

Als voetballiefhebber herken je het: je bent onderweg, ziet een voetbal rollen op het plein en zonder er bewust over na te denken ben je onderdeel van het spel. Een paar schijnbewegingen, een pass, een korte sprint, het zit in je systeem. Alleen zit je kleding daar niet altijd lekker genoeg voor. Traditionele jeans beperken de bewegingsvrijheid. Ze zijn gemaakt voor vorm, niet voor actie.

Daar speelt G-Star RAW met de Anatomic Denim collectie nadrukkelijk op in. Deze nieuwe generatie spijkerbroeken is ontworpen met het menselijk lichaam als uitgangspunt. Niet rechtlijnig of star, maar gebogen en meebewegend, zodat je altijd een balletje mee kunt trappen.

Wat maakt Anatomic Denim anders?

Waar veel jeansmerken vasthouden aan klassieke snit en constructie, kiest G-Star RAW voor anatomisch ontwerp. Door gebruik te maken van 3D-constructie en strategisch geplaatste panelen volgt de broek de natuurlijke lijnen en bewegingen van het lichaam. Het resultaat is jeans die er niet alleen modern uitzien, maar ook verrassend functioneel zijn voor wie onderweg is in de breedste zin van het woord.

De collectie kent twee opvallende modellen:

Contor: een futuristische interpretatie van de bekende G-Star RAW Arc jeans. Gedraaide panelen, scherpe lijnen en een uitgesproken silhouet. Verkrijgbaar in verschillende fits, van loose tot slim.

Kitoh: ontworpen met extra aandacht voor kniestukken en bewegingszones. De sculpturale stiksels en taps toelopende vorm maken dit model ideaal voor wie comfort en vorm waardeert.

Van straat tot stadion, en alles daartussen

De kracht van deze collectie zit in de veelzijdigheid. Dit is denim dat je zonder nadenken aantrekt voor een dag in de stad, maar dat zich net zo goed leent voor een spontaan potje voetbal. Niet omdat het sportkleding is, maar omdat het ontworpen is voor beweging.

Met Anatomic Denim biedt G-Star RAW een oplossing voor een steeds mobielere generatie. Mannen die pendelen tussen werk, vrienden, sport en ontspanning, en zich in al die situaties comfortabel en stijlvol willen voelen.

Meer dan alleen een jeans

Wat deze campagne onderscheidt is de esthetische en conceptuele kracht. De fotografie van Jordan Hemingway legt de nadruk op pure beweging, kracht en vorm. In plaats van modellen in geposeerde outfits zien we lichamen in actie, versterkt door denim die meebeweegt. Zelfs de ‘Denim Gorilla’ – een metershoge sculptuur opgebouwd uit denim-panelen – onderstreept die filosofie: jeans als tweede huid, als verlengstuk van je fysieke aanwezigheid.

Het is een slimme keuze voor de liefhebber

De Anatomic Denim collectie is geen gimmick. Het is een doordachte innovatie die inspeelt op de manier waarop moderne mannen leven, werken en bewegen. Voor voetballiefhebbers, sportieve types of gewoon mannen die denim serieus nemen, biedt deze lijn een opvallend goede balans tussen vorm, functie en stijl.