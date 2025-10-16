Zaterdag wacht Der Klassiker van Duitsland. Bayern München ontvangt in eigen huis zijn grootste concurrent, Borussia Dortmund. Trainer Niko Kovac van Dortmund sprak opvallend lovend over een speler van de aanstaande tegenstander.

Sinds 1965 wordt Der Klassiker gespeeld. Het wordt de 130ste editie van de ontmoeting tussen beide clubs en er staat veel op het spel. Bayern kan bij winst uitlopen op zijn rivaal, terwijl Dortmund alles op alles zet om in te lopen op Der Rekordmeister.

Bayern München topfavoriet

Volgens meerdere Duitse kranten is Bayern München topfavoriet om het duel te winnen. Lars Ricken, sportchef van Borussia Dortmund, denkt echter dat Die Schwarzgelben alleen maar kunnen verrassen. “Natuurlijk is Bayern in die wedstrijd de favoriet, maar van David tegen Goliath wil ik absoluut niet spreken. En als iemand ons toch zo noemt, dan zijn wij een zeer strijdlustige David,” vertelt Ricken aan de Duitse krant Bild.

Trainer Niko Kovac was bijzonder positief over de ervaren Joshua Kimmich. “Hij heeft alles”, begon Kovac tijdens de persconferentie. “Hij geeft alles op de training en buiten het veld. Hij kan alleen op te veel posities spelen, dat is zijn probleem. Daarom wordt er met hem geschoven. Maar elke coach wil hem hebben. Hij is de beste middenvelder van Duitsland,” aldus de trainer van de grootmacht uit het Ruhrgebied.

Zaterdag geht es wieder los. Om 18.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal in de Allianz Arena. De wedstrijd is in Nederland te zien via Viaplay.