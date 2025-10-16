Erik Meijer is helemaal klaar met voetbalcultuur: 'Verwende rotjongens, sodemieter op'

Erik Meijer vindt dat het helemaal de verkeerde kant opgaat met de huidige voetbalcultuur. De analist ziet dat voetballers steeds verwender raken.

Tijdens TafelVoetbal, een talkshow van de Limburgse zender L1, laat Meijer zijn frustaties de vrije loop. "Misschien mag ik het niet zeggen; ik ben zelf geen vader. Maar ik zou mijn zoontje nooit naar de training brengen. Ik zou nooit hun voetbalschoenen in de tas stoppen." Zo gaan veel ouders wel met hun kinderen om, meent Meijer. "Verwende rotjongens zijn het geworden. En dat is niet de schuld van de kinderen, maar van de ouders.

Die ontwikkelingen sijpelen vervolgens door in de professionele voetbalwereld. "Na veertig wedstrijden zeggen mensen overbelasting en dit en dat. Sodemieter op." Als een tafelgenoot begint over de data, waaraan precies te zien is wanneer iemand gewisseld moet worden, grijpt Meijer in. "Dat is absolute kolder. Je moet ze laten spelen en af en toe goed naar de klote laten gaan."

De voormalige voetballer, die ook regelmatig op Duitse televisie te zien is, vindt dat ouders hun kinderen overal bij proberen te helpen, tot het overmatige aan toe. "Dat is het pamperen. De kinderen mogen eigenlijk bijna niks meer fout doen."