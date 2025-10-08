Live voetbal 3

Feyenoord oefent tegen FC Dordrecht: hoe laat en waar is de wedstrijd te zien?

Tijmen Gerritsen
8 oktober 2025, 20:02

Feyenoord speelt donderdag een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht. De spelers van de Rotterdammers die niet zijn uitgevlogen voor interlandverplichtingen zullen aantreden op trainingscomplex 1908. De bal gaat al in de ochtend rollen en is live te volgen voor supporters van allebei de clubs.

De bal gaat donderdagochtend om 11.30 uur rollen. De wedstrijd wordt uitgezonden door Feyenoord zelf. De club maakt al lange tijd gebruik van platform Feyenoord ONE en zal het oefenduel tegen de ploeg van Dirk Kuyt via dat kanaal uitzenden. De wedstrijd tegen de nummer zeven in de Keuken Kampioen Divisie is voor Feyenoord een mooi moment om wisselspelers de kans te geven om zich te bewijzen en wedstrijdritme te laten opdoen.

Het is niet de enige wedstrijd van Feyenoord deze week. Wel van de selectiespelers, maar zondag komen in De Kuip de Feyenoord Legends in actie. Er staat om 13.00 uur een wedstrijd op het programma tegen Celtic. Onder meer Dirk Kuyt, Graziano Pellè en Karim El Ahmadi komen zondag namens Feyenoord in actie.

avatar

Kameraden, gaat onze grote vriend van Persie weer een Simeone-act opvoeren tijdens deze wedstrijd?

avatar

Kameraden, gaat onze grote vriend van Persie weer een Simeone-act opvoeren tijdens deze wedstrijd?

