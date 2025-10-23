De wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos is afgelast, zo meldt de goed ingevoerde clubwatcher Rutger Vinke. De wedstrijd in de Europa League werd naar 16.30 uur verplaatst, maar is na een crisisoverleg met alle betrokken partijen alsnog afgelast.
Vinke meldt dat de officiële berichtgeving van Feyenoord snel wordt verwacht. Volgens de richtlijnen van de UEFA moet de wedstrijden binnen 24 uur ingehaald worden. Feyenoord gaat volgens Vinke bij de UEFA dispensatie aanvragen vanwege de topper tegen PSV van aankomend weekend.
De wedstrijd is afgelast omdat storm Benjamin eerder dan verwacht aankomt in Nederland. Dat zorgde voor zorgen bij Feyenoord, want de Rotterdammers dachten de storm voor te zijn om al rond 16.30 uur af te trappen in De Kuip.
Dat Feyenoord vooralsnog geen enkel bericht naar buiten heeft gebracht, heeft volgens Vinke te maken met de dispensatie die de Rotterdamse club hoopt te krijgen. Dispensatie zou betekenen dat Feyenoord het duel tegen de Grieken niet binnen 24 uur zou hoeven inhalen.
Vinke meldt daarnaast dat Feyenoord het liefst om 21.00 uur zou willen spelen, maar de gemeente Rotterdam hier 'moeilijk over doet'.
Later meer!
Kameraden, zondag wel gewoon door laten gaan, Feyenoord op volle oorlogssterkte met meer rust in de benen in de eigen kuip. Beelen, Trauner, nog absent. Timber en Moder op de weg terug, kunnen wellicht 30min spelen. Lampies op 6 punten zetten. Vorig jaar zat er veel tegen en waren omstandigheden soms extreem in het nadeel van Feyenoord. Lekker dat het een keer meezit. Wedstrijd binnen 24 uur wordt ook een probleem op een vrijdagavond. En anders gaat die wedstrijd van zondag niet door i.v.b. rust tussen de wedstrijden dacht ik.
Hoezo is er een optie om het niet door te laten gaan? Staat om 14:30 gepland. Indien geen feijenoord dan reglementaire nederlaag ivm niet komen opdagen. Of moet het weer zo overduidelijk zijn dat de KNVB WEER feijenoord moet gaan helpen? p.s. 12deman, ik heb je woensdag avond tijdens en na de gala wedstrijd van PSV bij de vernedering van de kampioen van Italie gemist. Je was weer selectief deze week net als Jurgen merk ik op.
@descheids lees de reglementen twee volle dagen tussen wedstrijden. Volle dagen = 48 uur. Vrijdagavond wedstrijd is niet zondagmiddag wedstrijd. Niets te maken met voordeel voor Feyenoord. In tegendeel zelfs, als je het hebt over competitievervalsing, dan zou iedereen minimaal drie dagen moeten hebben voor volledig herstel. Onderzoek heeft aangetoond dat ploegen op de donderdag nooit volledig hersteld zijn op zondag ivm glycogeen voorraden in spieren. Drie dagen is geen probleem. Volgens mij is er dus al jaren een voordeel voor CL spelende clubs.
Hey boer je hebt praatjes, daden komen dit weekend! Je begint al over een reglementaire nederlaag, de wedstrijd wordt gespeeld hoor, punten krijg je niet kado. Ik was blij voor het NL voetbal met de coëfficiëntiepunten ik heb de wedstrijd bekeken en Napoli bakte er echt niets van.
