De wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos is afgelast, zo meldt de goed ingevoerde clubwatcher Rutger Vinke. De wedstrijd in de Europa League werd naar 16.30 uur verplaatst, maar is na een crisisoverleg met alle betrokken partijen alsnog afgelast.

Vinke meldt dat de officiële berichtgeving van Feyenoord snel wordt verwacht. Volgens de richtlijnen van de UEFA moet de wedstrijden binnen 24 uur ingehaald worden. Feyenoord gaat volgens Vinke bij de UEFA dispensatie aanvragen vanwege de topper tegen PSV van aankomend weekend.

De wedstrijd is afgelast omdat storm Benjamin eerder dan verwacht aankomt in Nederland. Dat zorgde voor zorgen bij Feyenoord, want de Rotterdammers dachten de storm voor te zijn om al rond 16.30 uur af te trappen in De Kuip.

Dat Feyenoord vooralsnog geen enkel bericht naar buiten heeft gebracht, heeft volgens Vinke te maken met de dispensatie die de Rotterdamse club hoopt te krijgen. Dispensatie zou betekenen dat Feyenoord het duel tegen de Grieken niet binnen 24 uur zou hoeven inhalen.

Vinke meldt daarnaast dat Feyenoord het liefst om 21.00 uur zou willen spelen, maar de gemeente Rotterdam hier 'moeilijk over doet'.

Later meer!