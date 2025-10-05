Live voetbal 9

Givairo Read (19) krijgt forse kritiek van zijn eigen moeder: 'Dit is heel stom'

Feyenoord-verdediger Givaoro Read
Foto: © Imago
0 reacties
Tijmen Gerritsen
5 oktober 2025, 17:59

De moeder van Givairo Read heeft het nodige aan te merken op de rechtsback van Feyenoord. Ze was niet onder de indruk van het niveau dat haar zoon haalde tegen FC Utrecht, vertelt ze bij ESPN.

Op het moment dat ESPN-verslaggever Hans Kraay junior de jonge Read zondagmiddag wilde interviewen, was Read nog aan het bellen met zijn moeder. Vervolgens besloot Kraay om haar maar eens wat vragen te stellen. Zo vroeg de verslaggever van de betaalzender onder meer hoe de moeder van Read had gekeken naar het optreden van haar zoon.

Artikel gaat verder onder video

Wat volgt was een goudeerlijke reactie. De moeder van de talentvolle verdediger was namelijk niet zo onder de indruk: "De eerste helft een beetje matig, maar de tweede helft meer dan een voldoende. Hij heeft echt zijn best gedaan, maar hij moet niet te veel gele kaarten meer pakken. Dit was heel stom, een hele stomme actie."

Daarmee doelde ze op het vasthouden in de eerste helft, wat Read al na 23 minuten spelen op een gele kaart kwam te staan. Robin van Persie haalde de negentienjarige speler daarom in de tweede helft ook naar de kant. Jordan Lotomba kwam voor hem in de plaats.

❗️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

Bekijk hieronder het interview van ESPN-verslaggever Hans Kraay junior met Givairo Read (en zijn moeder):

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst, Kenneth Taylor en Davy Klaassen tijdens Sparta - Ajax

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie, met nieuw puntverlies Ajax en ruime zege PSV

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Joey Veerman viert zijn goal bij PEC Zwolle - PSV

Joey Veerman grote uitblinker bij ruime uitzege PSV

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
Davy Klaassen van Ajax

Klaassen heel duidelijk: ‘De directie moet…’

  • Gisteren, 19:00
  • Gisteren, 19:00
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
Groningen
8
3
15
5
Twente
8
3
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel