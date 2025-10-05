Givairo Read (19) krijgt forse kritiek van zijn eigen moeder: 'Dit is heel stom'

De moeder van heeft het nodige aan te merken op de rechtsback van Feyenoord. Ze was niet onder de indruk van het niveau dat haar zoon haalde tegen FC Utrecht, vertelt ze bij ESPN.

Op het moment dat ESPN-verslaggever Hans Kraay junior de jonge Read zondagmiddag wilde interviewen, was Read nog aan het bellen met zijn moeder. Vervolgens besloot Kraay om haar maar eens wat vragen te stellen. Zo vroeg de verslaggever van de betaalzender onder meer hoe de moeder van Read had gekeken naar het optreden van haar zoon.

Wat volgt was een goudeerlijke reactie. De moeder van de talentvolle verdediger was namelijk niet zo onder de indruk: "De eerste helft een beetje matig, maar de tweede helft meer dan een voldoende. Hij heeft echt zijn best gedaan, maar hij moet niet te veel gele kaarten meer pakken. Dit was heel stom, een hele stomme actie."

Daarmee doelde ze op het vasthouden in de eerste helft, wat Read al na 23 minuten spelen op een gele kaart kwam te staan. Robin van Persie haalde de negentienjarige speler daarom in de tweede helft ook naar de kant. Jordan Lotomba kwam voor hem in de plaats.

Bekijk hieronder het interview van ESPN-verslaggever Hans Kraay junior met Givairo Read (en zijn moeder):